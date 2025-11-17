जापान को हल्के में ले रहा चीन? इधर इन आंकड़ों से दिख रही आइलैंड देश की असली ताकत

नई दिल्ली। जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने संसद में साफ कह दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान अपनी सेना भेज सकता है। बस इतना कहते ही बीजिंग भड़क उठा और दोनों देशों के बीच तल्खी चरम पर पहुंच गई। लेकिन सैन्य धमकियों के इस शोर में एक सवाल उठ रहा है कि असली ताकत तो अर्थव्यवस्था में होती है। ऐसे में हम आपको बिना भावनाओं नहीं बल्कि आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं चीन और जापान (china japan news) में से इस वक्त कौन आर्थिक सुपरपावर है।

1. आर्थिक रफ्तार (GDP ग्रोथ रेट) चीन की अर्थव्यवस्था 2025 में 4.8% की रफ्तार से दौड़ रही है, जबकि जापान महज़ 1.0% पर सांस ले रहा है। यानी विकास की रेस में चीन-जापान को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। इस मामले में विजेता चीन है।

2. महंगाई का खेल (इन्फ्लेशन रेट) जापान में महंगाई 2.9% है जो कि बिल्कुल संतुलित और स्वस्थ तरीके से चल रही है। वहीं चीन में सिर्फ 0.2% यानी डिफ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। महंगाई के मोर्चे पर

जापान आगे होता दिख रहा है।

3. बेरोजगारी की जंग जापान में बेरोजगारी सिर्फ 2.6% है, जो दुनिया के सबसे कम रेट्स में से एक है। चीन में आधिकारिक आंकड़ा 5.1% दिखता है, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी 16.5% तक पहंची हुई है। इसमें जापान आगे है।

4. सरकारी कर्ज और खजाना चीन का सरकारी कर्ज GDP का 96% है और बजट घाटा 8.6% है जो कंट्रोल में है। जापान का कर्ज GDP का 230% पार कर चुका है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी लंबे समय तक लड़ाई करने की ताकत चीन के पास ज्यादा है।