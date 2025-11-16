दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना का शक्ति प्रदर्शन, जापान से बढ़े तनाव के बीच किया गश्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीनी सेना ने रविवार को फिलीपींस से कहा कि वह दक्षिण चीन सागर में उकसावे वाली घटनाएं और तनाव को और बढ़ाना तुरंत बंद करे। साथ ही सेना ने रविवार को विवादित दक्षिण चीन सागर में बमबर्षक विमानों की टुकड़ी के साथ गश्त किया।

इसे फिलीपींस के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उसकी नौसेना ने अमेरिका और जापान के साथ संयुक्त गश्त की थी। चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से का दावा करता है। उसका फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के साथ समुद्री विवाद है।

चीनी सेना के दक्षिणी थिएटर कमान ने कहा कि उसने फिलीपींस के संयुक्त गश्त के बीच बांबर फार्मेशन पेट्रोल किया है। यह पहली बार है, जब उसने इस तरह के कदम की घोषणा की है। चीन की यह गश्त जापान के साथ अचानक बढ़े तनाव की पृष्ठभूमि के बीच हुई है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा था कि एक विध्वंसक सहित तीन चीनी जहाज ओसुमी स्ट्रेट से होते हुए प्रशांत महासागर में जाने से पहले क्यूशू द्वीप पर कागोशिमा के दक्षिण से गुजरे थे।