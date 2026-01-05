ONGC को वेनेजुएला से मिल सकती है खुशखबरी, खाते में आएंगे 4500 करोड़; शेयर का क्या है हाल?
नई दिल्ली। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) लिमिटेड के शेयर ने सोमवार 5 जनवरी को शुरुआती बढ़त गंवा दी। 241.46 रुपये के पिछले क्लोजिंग भाव के मुकाबले सुबह ये 246.80 रुपये पर खुला, मगर करीब साढ़े 10 बजे ये शेयर 4.27 रुपये या 1.77 फीसदी की कमजोरी के साथ 237.19 रुपये पर है। ओएनसीजी के शेयर में गिरावट एक पॉजिटिव खबर के बीच आई है।
ONGC का वेनेजुएला में निवेश
शनिवार को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके लंबे समय से राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। इस हमले के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला की तेल संपत्तियों पर भी कब्जा कर लिया। बता दें कि ONGC का अपनी सब्सिडियरी ONGC विदेश के जरिए वेनेजुएला की तेल संपत्तियों में काफी निवेश है।
गौरतलब है कि ONGC विदेश की वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट में 40% हिस्सेदारी है। इसके साथ ही ONGC विदेश, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और ऑयल इंडिया की काराबोबो-1 फील्ड में भी 11% हिस्सेदारी है।
क्या हो सकता है ONGC को फायदा?
वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री पर अमेरिका के कब्जे से इस देश के कच्चे तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के तेल उद्योग पर प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे। मगर यदि प्रतिबंध हटा दिए जाएं और मार्केट में ज्यादा सप्लाई हो, तो इसका मतलब होगा कीमतों पर ज्यादा सप्लाई का दबाव।
फिर ONGC को सैन क्रिस्टोबल फील्ड से $500 मिलियन (4511 करोड़ रुपये) का बकाया डिविडेंड मिल सकता है, जो 2014 तक का बकाया है। 2014 के बाद प्रोडक्शन बंद हो गया था। यानी उस समय के बाद से कोई डिविडेंड नहीं मिला है।
