Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ONGC को वेनेजुएला से मिल सकती है खुशखबरी, खाते में आएंगे 4500 करोड़; शेयर का क्या है हाल?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:55 AM (IST)

    ओएनसीजीसी के शेयर (ONGC Share Price) ने सोमवार को शुरुआती बढ़त गंवा दी। जबकि वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई से कंपनी को फायदा होने की उम्मीद है। ONGC ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ओएनजीसी को मिल सकता है बकाया डिविडेंड

    नई दिल्ली। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) लिमिटेड के शेयर ने सोमवार 5 जनवरी को शुरुआती बढ़त गंवा दी। 241.46 रुपये के पिछले क्लोजिंग भाव के मुकाबले सुबह ये 246.80 रुपये पर खुला, मगर करीब साढ़े 10 बजे ये शेयर 4.27 रुपये या 1.77 फीसदी की कमजोरी के साथ 237.19 रुपये पर है। ओएनसीजी के शेयर में गिरावट एक पॉजिटिव खबर के बीच आई है।

    ONGC का वेनेजुएला में निवेश

    शनिवार को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके लंबे समय से राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। इस हमले के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला की तेल संपत्तियों पर भी कब्जा कर लिया। बता दें कि ONGC का अपनी सब्सिडियरी ONGC विदेश के जरिए वेनेजुएला की तेल संपत्तियों में काफी निवेश है।
    गौरतलब है कि ONGC विदेश की वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट में 40% हिस्सेदारी है। इसके साथ ही ONGC विदेश, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और ऑयल इंडिया की काराबोबो-1 फील्ड में भी 11% हिस्सेदारी है।

    क्या हो सकता है ONGC को फायदा?

    वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री पर अमेरिका के कब्जे से इस देश के कच्चे तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के तेल उद्योग पर प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे। मगर यदि प्रतिबंध हटा दिए जाएं और मार्केट में ज्यादा सप्लाई हो, तो इसका मतलब होगा कीमतों पर ज्यादा सप्लाई का दबाव।
    फिर ONGC को सैन क्रिस्टोबल फील्ड से $500 मिलियन (4511 करोड़ रुपये) का बकाया डिविडेंड मिल सकता है, जो 2014 तक का बकाया है। 2014 के बाद प्रोडक्शन बंद हो गया था। यानी उस समय के बाद से कोई डिविडेंड नहीं मिला है।

    ये भी पढ़ें - ये हैं 5 दिन में 91% तक रिटर्न देने वाले शेयर, सबसे सस्ते की कीमत सवा रुपये से भी कम

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)