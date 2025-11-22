IDBI Bank बैंक होने जा रहा प्राइवेट, कोटक महिंद्रा बैंक खरीदने में सबसे आगे, किसके पास है सबसे बड़ी हिस्सेदारी?

IDBI बैंक के प्राइवेट होने की प्रक्रिया में नई चर्चा शुरू हो गई है। लंबे समय के इंतजार के बाद एक ताजा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोटक महिंद्रा बैंक भी बैंक की हिस्सेदारी बेचने की दौड़ में शामिल हो गया है।

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, ओकट्री कैपिटल और फेयरफैक्स के अलावा, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी रुचि दिखाई है। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने इस घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि या खंडन नहीं किया है। दैनिक जागरण स्वतंत्र रूप से इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करता है।

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में आवेदकों की प्रमुख चिंताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है कि सबसे बड़ा मुद्दा IDBI बैंक का बड़ा मार्केट कैप है। 1 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ, निवेशकों के लिए इस इकाई में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना मुश्किल होगा। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इक्विटी मुद्रा के लाभ के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक आंशिक इक्विटी और आंशिक नकद विलय सौदे पर विचार कर सकता है। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि वह वित्त वर्ष 2026 के अंत तक IDBI बैंक के निजीकरण को अंतिम रूप देने पर विचार कर रही है।

किसके पास कितनी हिस्सेदारी IDBI में 45.48% हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है, जबकि 49.24% हिस्सेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम के पास है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को IDBI बैंक में 61% हिस्सेदारी बेचने का काम सौंपा गया है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने IDBI बैंक में हिस्सेदारी बिक्री के लिए ज्यादा तक काम पूरा कर लिया है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोलियां आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। देश के विनिवेश सचिव के मुताबिक यह इस महीने की शुरुआत में हो सकती है। बिक्री प्रक्रिया की घोषणा सबसे पहले 2022 में की गई थी।