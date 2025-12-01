ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट IPO को मिली सेबी से अंतिम मंजूरी, देश का होगा सबसे बड़ा AMC इश्यू

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट (ICICI Prudential) को सेबी (SEBI) से IPO के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है।

यह IPO पूरी तरह से प्रमोटर प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। बोनस इश्यू होने के बाद प्रमोटर अधिकतम 4.94 करोड़ इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹1 प्रत्येक) बेच सकेगा। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट आईसीआईसीआई बैंक और ब्रिटेन की प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के बीच 1998 से चल रहा संयुक्त उद्यम है। क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक कंपनी का म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एवरेज AUM (QAAUM) ₹8.79 लाख करोड़ था, जिसके आधार पर उसकी बाजार हिस्सेदारी 13.3% है। यह देश में सबसे अधिक है।



इसकी इक्विटी और इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीमों में बाजार हिस्सेदारी 13.4% है। इसके अलावा इक्विटी-ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीमों में बाजार हिस्सेदारी अधिकतम 25.3% है। व्यक्तिगत निवेशकों (रिटेल + HNI) का मंथली एवरेज AUM ₹5.66 लाख करोड़ (13.8% बाजार हिस्सेदारी, सर्वाधिक) है।