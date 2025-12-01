Language
    ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट IPO को मिली सेबी से अंतिम मंजूरी, देश का होगा सबसे बड़ा AMC इश्यू

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:57 PM (IST)

    आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सेबी से आईपीओ के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह आईपीओ प्रमोटर प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा ऑफर फॉर सेल होगा। कंपनी का म्यूचुअल फंड का तिमाही औसत एयूएम ₹8.79 लाख करोड़ है, जो बाजार में सबसे अधिक है। कंपनी जल्द ही आईपीओ की तारीखों की घोषणा कर सकती है। यह 2025-26 का सबसे बड़ा एएमसी आईपीओ हो सकता है।

    आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट को सेबी (SEBI) से IPO के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है।

    नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट (ICICI Prudential) को सेबी (SEBI) से IPO के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है।

    यह IPO पूरी तरह से प्रमोटर प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। बोनस इश्यू होने के बाद प्रमोटर अधिकतम 4.94 करोड़ इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹1 प्रत्येक) बेच सकेगा।

    देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी

    आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट आईसीआईसीआई बैंक और ब्रिटेन की प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के बीच 1998 से चल रहा संयुक्त उद्यम है। क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक कंपनी का म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एवरेज AUM (QAAUM) ₹8.79 लाख करोड़ था, जिसके आधार पर उसकी बाजार हिस्सेदारी 13.3% है। यह देश में सबसे अधिक है।

    इसकी इक्विटी और इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीमों में बाजार हिस्सेदारी 13.4% है। इसके अलावा इक्विटी-ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीमों में बाजार हिस्सेदारी अधिकतम 25.3% है। व्यक्तिगत निवेशकों (रिटेल + HNI) का मंथली एवरेज AUM ₹5.66 लाख करोड़ (13.8% बाजार हिस्सेदारी, सर्वाधिक) है।

    कंपनी के पास म्यूचुअल फंड के अलावा तेजी से बढ़ता अल्टरनेट बिजनेस भी है, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS), अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड्स (AIF) और विदेशी क्लाइंट्स को एडवाइजरी सर्विसेज शामिल हैं।

    वित्तीय प्रदर्शन में जोरदार उछाल

    कंपनी का रेवेन्यू (FY25) में ₹4,977.3 करोड़ (FY23: ₹2,837.4 करोड़) रहा। वहीं नेट प्रॉफिट FY25 में ₹2,650.6 करोड़ (FY23: ₹1,515.8 करोड़) रहा।

    बुक रनिंग लीड मैनेजर

    आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया, एक्सिस कैपिटल, सीएलएसए इंडिया, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, गोल्डमैन सैश (इंडिया), अवेंडस कैपिटल, बीएनपी पारिबा, एचडीएफसी बैंक, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

    रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफर केएफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। अब कंपनी जल्द ही IPO की तारीखें और प्राइस बैंड की घोषणा कर सकती है। यह साल 2025-26 का सबसे बड़ा AMC IPO होने की उम्मीद है।

