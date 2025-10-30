Hyundai India Q2 Results: कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू बढ़ा, बेचीं 1 लाख 40 हजार कारें, 1572 करोड़ रहा प्रॉफिट
हुंडई मोटर इंडिया ने FY26 की दूसरी तिमाही में 1,572 करोड़ रुपये मुनाफा दर्ज किया है। इस अवधि में कंपनी का राजस्व भी बढ़ा है लेकिन कंपनी की घरेलू बिक्री वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 7% घटकर 1,39,521 यूनिट रह गई, जबकि निर्यात के मामले में कंपनी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा और इस तिमाही में शिपमेंट 21% बढ़कर 51,400 यूनिट्स रहा।
नई दिल्ली। दिग्गज कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India Q2 Results) ने वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि Q2 में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14% की वृद्धि के साथ 1,572 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,375 करोड़ रुपये था।
क्रेटा (Hyundai Creta) जैसी पॉप्युलर एसयूवी बनाने वाली कंपनी हुंडई मोटर इंडिया का ऑपरेशनल रेवेन्यू वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में Y-o-Y बेसिस पर 1% बढ़कर 17,461 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 17,260 करोड़ रुपये था।
अन्य मोर्चे पर कैसे रहे नतीजे?
-सितंबर तिमाही में हुंडई मोटर इंडिया का EBITDA साल-दर-साल आधार पर 10% बढ़कर 2,429 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 2,205 करोड़ रुपये थी।
-EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 110 आधार अंक बढ़कर 13.9% हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 12.8% था।
- महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों से मिली तगड़ी टक्कर के कारण हुंडई मोटर इंडिया की घरेलू बिक्री वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 7% घटकर 1,39,521 यूनिट रह गई, यानी कंपनी ने करीब 1 लाख 40 हजार कारें बेचीं। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने 1,49,639 यूनिट सेल की थी। खास बात है कि क्रेटा फिर से 51,683 यूनिट्स के साथ बिक्री में टॉप पर रही, जो घरेलू थोक बिक्री का 37% हिस्सा है।
- वहीं, निर्यात के मामले में कंपनी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा और इस तिमाही में शिपमेंट 21% बढ़कर 51,400 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 42,300 यूनिट थी।
हुंडई मोटर इंडिया के तिमाही नतीजों पर एमडी उन्सू किम ने कहा, "हमने रेवेन्यू और प्रॉफेटिबिलिटी में स्पष्ट वृद्धि के साथ, अहम स्टैंडर्ड पर इस तिमाही में मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन किया है।"
2% की तेजी के साथ बंद हुए शेयर
हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों में पिछले महीने सितंबर के आखिरी से लगातार गिरावट देखने को मिली है लेकिन 2250-2300 रुपये के स्तर से शेयरों में रिकवरी आई है और 30 अक्तूबर को कंपनी के शेयर 2413.70 रुपये पर क्लोज हुए हैं।
