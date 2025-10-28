Honda 0 Series SUV भारत में 2026 में होगी लॉन्च, देखें क्या नया है इस SUV में?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Honda कार्स इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा किया है, और इनमें सबसे दिलचस्प है Honda 0 Series SUV, जिसे 2026 में भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह SUV Honda की नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सीरीज का हिस्सा है, और इस SUV को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि Honda 0 Series SUV में कौन-कौन सी खासियतें होंगी, और भारत में इसकी संभावनाएं कैसी हैं?

Honda 0 Series SUV का डिजाइन Honda 0 Series SUV का डिजाइन काफी अलग और अनोखा है। इसकी बाहरी डिजाइन ब्लॉकी और ऊंची विंडस्क्रीन के साथ है, जो इसे एक एमपीवी जैसा लुक देती है। इसका रियर सेक्शन भी स्क्वायर्ड-ऑफ है, जो इसे एक अलग पहचान देता है। हालांकि, यह डिजाइन हर किसी की पसंद का नहीं हो सकता, खासकर भारतीय बाजार में, जहां पारंपरिक डिजाइनों की अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं।

इसकी अंदरूनी सजावट में भी काफी ध्यान दिया गया है। इसमें स्पेस-हब कॉन्सेप्ट के आधार पर काफी जगह दी गई है, जिससे किफायती और आरामदायक अनुभव मिलता है। हालांकि, यह डिजाइन बाकी बाजारों में सफल हो सकता है, लेकिन भारतीय ग्राहकों को इसकी अनूठी शैली से सामंजस्य बैठाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

Honda 0 Series SUV की बैटरी और रेंज Honda 0 Series SUV में एक नई EV प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसे 80-90 kWh NMC बैटरी पैक से लैस किया जाएगा, जो कि कंपनी के मौजूदा EV मॉडल्स की बैटरियों से 6% पतली होगी। इसका मतलब है कि इसे और अधिक केबिन स्पेस मिलेगा, और यह 482 किमी की रेंज एक ही चार्ज पर दे सकती है।

कुछ बाजारों में, एक और बड़ा 100 kWh बैटरी पैक भी उपलब्ध हो सकता है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए आदर्श रहेगा। इस SUV का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना है और बैटरी का पतला डिजाइन और एयरो-ऑप्टिमाइजेशन इसे अधिक वजन हल्का और कम ड्रैग बनाने में मदद करेगा।

सुविधाएं और तकनीकी उन्नति इस SUV में Honda का नया ASIMO ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो वाहन के महत्वपूर्ण सिस्टम्स को नियंत्रित करेगा। यह सिस्टम ऑटोनॉमस ड्राइविंग, ड्राइवर एड्स, और इन-कार इंफोटेनमेंट को मैनेज करेगा। यह प्रणाली Honda के प्रसिद्ध एआई रोबोट ASIMO से इंसपायर है, जो 2000 के दशक में प्रसिद्ध हुआ था।

इसके अलावा, SUV में लेवल 3 ADAS के कई फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो इसके सेफ्टी फीचर्स को और बढ़ाएगा। हालांकि, यह तकनीक भारत में कब उपलब्ध होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। भारत में लॉन्च की संभावना Honda की इस 0 Series SUV को भारत में एक CBU (Completely Built Unit) के रूप में लाया जाएगा, जिसका मतलब है कि यह पूरी तरह से इंपोर्टेड यूनिट होगी। हालांकि, कंपनी ने इस मॉडल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह निश्चित रूप से Honda की भविष्य की रणनीतियों का हिस्सा है, जो भारतीय बाजार में नई तकनीक और डिजाइन के साथ EV की पेशकश करेगी।