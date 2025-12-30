सर्दियों में भी बहुत ज्यादा आ रहा है बिजली का बिल? ये हो सकते हैं कारण; 5 तरीकों से करें कम

नई दिल्ली। आम तौर पर सर्दियों में बिजली का बिल कम आता है, क्योंकि एसी, पंखे और कूलर जैसी चीजें सर्दियों में इस्तेमाल नहीं होतीं। फ्रिज का यूज बहुत कम हो जाता है। मगर यदि इन सबके कम इस्तेमाल के बावजूद आपका बिजली बिल सर्दियों में ज्यादा आ रहा है, तो कुछ इसके कुछ कारण हो सकते हैं। यहां इन्हीं कारणों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपना बिल कम कर सकते हैं।