    सर्दियों में भी बहुत ज्यादा आ रहा है बिजली का बिल? ये हो सकते हैं कारण; 5 तरीकों से करें कम

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:53 AM (IST)

    सर्दियों में बिजली बिल (Electricity Bill) बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्टैंडबाय पावर का उपयोग, पुराने उपकरण, फ्रिज का गलत इस्तेमाल और गीजर जैसे ...और पढ़ें

    सर्दियों में कई कारणों से आता है ज्यादा बिजली का बिल

    नई दिल्ली। आम तौर पर सर्दियों में बिजली का बिल कम आता है, क्योंकि एसी, पंखे और कूलर जैसी चीजें सर्दियों में इस्तेमाल नहीं होतीं। फ्रिज का यूज बहुत कम हो जाता है। मगर यदि इन सबके कम इस्तेमाल के बावजूद आपका बिजली बिल सर्दियों में ज्यादा आ रहा है, तो कुछ इसके कुछ कारण हो सकते हैं। यहां इन्हीं कारणों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपना बिल कम कर सकते हैं।

    किन वजहों से आ सकता है ज्यादा बिजली बिल?

    बिजली का बिल ज्यादा आने के मुख्य कारण हैं स्टैंडबाय पावर का इस्तेमाल, पुराने और कम एफिशिएंट टूल्स, फ्रिज का गलत इस्तेमाल और भारी उपकरणों (गीजर, आयरन) का ज्यादा उपयोग। इसे LED बल्ब लगाकर, स्टैंडबाय पावर बंद करके, फ्रिज को सही तापमान पर चलाकर और एनर्जी-एफिशिएंट आदतें अपनाकर कम किया जा सकता है।

    बिजली बिल ज्यादा आने के कारण

    • स्टैंडबाय पावर : टीवी, चार्जर, सेट-टॉप बॉक्स आदि बंद होने पर भी बिजली खींचते हैं
    • पुराने उपकरण : पुराने पंखे, फ्रिज, और एग्जॉस्ट फैन ज्यादा बिजली की खपत करते हैं
    • हीटर का गलत इस्तेमाल : कमरा ठीक से बंद न करने पर हीटर रूम गर्म नहीं कर पाएगा और आपको लगातार उसे चलाना पड़ेगा
    • फ्रिज का गलत इस्तेमाल : बार-बार खोलना, गर्म खाना रखना, ज्यादा ही कम तापमान पर चलाना और कड़ाके की ठंड में भी लगातार ऑन रखना
    • हेवी इक्विपमेंट : गीजर, आयरन, वॉशिंग मशीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल
    • बल्ब : CFL या पुराने बल्ब लगाना

    कैसे घटाएं बिजली का बिल?

    • LED बल्ब और 5-स्टार उपकरण : पुराने बल्बों की जगह LED लगाएँ, जिनसे 80% तक बचत होती है। नए उपकरण खरीदते समय 5-स्टार रेटिंग वाले ही चुनें
    • स्टैंडबाय पावर बंद करें : इस्तेमाल के बाद टीवी, चार्जर, सेट-टॉप बॉक्स आदि का प्लग निकाल दें; इससे 5-10% बिजली बच सकती है
    • फ्रिज का सही इस्तेमाल : कमरा बंद रखें; फ्रिज को कम खोलें और गर्म चीजें न रखें
    • प्राकृतिक रोशनी और हवा का उपयोग : दिन में खिड़कियाँ खोलें और प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करें, भारी उपकरण (गीजर, आयरन) जरूरत पर ही चलाएँ.
    • आदतें बदलें : कमरे से निकलते समय लाइट बंद करें, जरूरत से ज्यादा देर तक उपकरण चार्जिंग पर न रखें, और मीटर रीडिंग देखें

