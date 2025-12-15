Language
    21वीं सदी में कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? 25 साल पहले वाले रेट में मिलेगी 1 पानी की बोतल

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    21वीं सदी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। 25 साल पहले पेट्रोल 30-32 रुपये और डीजल 20-22 रुपये था, जबकि आज कई शहरों में पेट्रोल 1 ...और पढ़ें

    21वीं सदी में कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? 25 साल पहले वाले रेट में मिलेगी 1 पानी की बोतल

    नई दिल्ली। 25 ears Petrol Diesel Comparison: 21वीं सदी के 25 साल पूरे होने को है। दिसंबर के 15 दिन बीत चुके है। इस सदी के 2.5 दशक में दुनिया ने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। इस सफर ने लोगों के जीवन को आसान भी बनाया है। साथ ही तरक्की की वजह से वातावरण को नुकसान भी हुआ है। 25 साल में अलग-अलग चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी (petrol diesel price inflation India) हुई है। आज कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार जा पहुंचा है। डीजल 90 के पार। लेकिन आज से 25 साल पहले पेट्रोल-डीजल के दाम क्या था? आज कहानी पेट्रोल-डीजल के रेट में आए परिवर्तन की।

    आजादी के बाद से भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, जिसके पीछे ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रुपये-डॉलर एक्सचेंज रेट में अस्थिरता और टैक्स और सब्सिडी पर सरकार के फैसले जैसे कारण हैं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण से पहले कीमतें सख्ती से रेगुलेटेड थीं, लेकिन उसके बाद ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा अहम भूमिका निभाने लगीं।

    आज से 25 साल पहले कितनी थी पेट्रोल-डीजल की कीमत?

    Fuel Price History India: आज से 25 साल पहले यानी 2001 में पेट्रोल की कीमत 30 से 32 और डीजल की 20 से 22 रुपये थी। वहीं,  अगर साल 2000 की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 25 से 30 और डीजल की 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में थी। आज बिसलेरी की एक लीटर की पानी की बोतल 20 रुपये की आती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है।

    साल पेट्रोल का रेट रुपये में डीजल का रेट रुपये में
    2000 28-30 18-20
    2001 30-32 20-22
    2002 32-34 22-24
    2003 33-35 23-25
    2004 35-38 25-28
    2005 38-42 28-32
    2006 42-45 30-35
    2007 45-48 32-36
    2008 45-50 32-40
    2009 45-48 35-38
    2010 50-55 38-42
    2011 60-65 40-45
    2012 65-70 45-50
    2013 70-75 50-55
    2014 70-75 55-60
    2015 60-65 45-50
    2016 60-65 50-55
    2017 65-70 55-60
    2018 75-80 65-70
    2019 70-75 65-70
    2020 80-85 70-75
    2021 90-105 80-95
    2022 95-110 85-100
    2023 95-100 85-90
    2024 94-97 87-89
    2025 94.77 87.67
    नोट- यह डेटा राजधानी नई दिल्ली के रेट पर आधारित हैं। इस डेट के कई सोर्स हैं। जैसे- पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) - https://ppac.gov.in Qj और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ऐप्स

