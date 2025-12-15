21वीं सदी में कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? 25 साल पहले वाले रेट में मिलेगी 1 पानी की बोतल

नई दिल्ली। 25 ears Petrol Diesel Comparison: 21वीं सदी के 25 साल पूरे होने को है। दिसंबर के 15 दिन बीत चुके है। इस सदी के 2.5 दशक में दुनिया ने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। इस सफर ने लोगों के जीवन को आसान भी बनाया है। साथ ही तरक्की की वजह से वातावरण को नुकसान भी हुआ है। 25 साल में अलग-अलग चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी (petrol diesel price inflation India) हुई है। आज कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार जा पहुंचा है। डीजल 90 के पार। लेकिन आज से 25 साल पहले पेट्रोल-डीजल के दाम क्या था? आज कहानी पेट्रोल-डीजल के रेट में आए परिवर्तन की।

आजादी के बाद से भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, जिसके पीछे ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रुपये-डॉलर एक्सचेंज रेट में अस्थिरता और टैक्स और सब्सिडी पर सरकार के फैसले जैसे कारण हैं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण से पहले कीमतें सख्ती से रेगुलेटेड थीं, लेकिन उसके बाद ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा अहम भूमिका निभाने लगीं।

आज से 25 साल पहले कितनी थी पेट्रोल-डीजल की कीमत? Fuel Price History India: आज से 25 साल पहले यानी 2001 में पेट्रोल की कीमत 30 से 32 और डीजल की 20 से 22 रुपये थी। वहीं, अगर साल 2000 की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 25 से 30 और डीजल की 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में थी। आज बिसलेरी की एक लीटर की पानी की बोतल 20 रुपये की आती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है।