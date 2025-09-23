Language
    मैगी पर 4 रुपये, च्यवनप्राश पर 35 रुपये की बचत, हाजमोला से लेकर रियल जूस की कीमत हो गई इतनी कम

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:29 PM (IST)

    दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज अमूल मदर डेयरी डाबर आईटीसी और नेस्ले ने अपने डेयरी और अन्य प्रोडक्ट्स की कीमतें कम कर दी हैं। डाबर च्यवनप्रकाश की 900 ग्राम की बोतल अब 440 रुपये में मिलेगी पहले इसकी कीमत 475 रुपये थी। वहीं नेस्ले इंडिया ने अपने 600 ग्राम इंस्टेंट नूडल्स मैगी की कीमत 4 रुपये घटाकर 116 रुपये कर दी है।

    डाबर व नेस्ले समेत अन्य ब्रांड के प्रोडक्ट्स के दाम कम हुए।

    नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें (GST New Rates) लागू होने के बाद से ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर खान-पीने के सैंकड़ों सामान सस्ते हो गए है। दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों ने मैगी नूडल्स (Maggi Noodles Price), रियल ज्यूस, बिस्किट और डेयरी प्रोडक्ट्स पर कीमतें कम कर दी हैं। इन ब्रांड्स में अमूल, मदर डेयरी, डाबर, आईटीसी और नेस्ले जैसी कंपनियां शामिल हैं।

    अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स की नई कीमतें

    दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के लिए मशहूर अमूल ने घी, पनीर, मक्खन, चीज़, आइसक्रीम और स्नैक्स समेत 700 उत्पादों के दाम कम कर चुका है। अमूल मक्खन की कीमत अब 4 रुपये कम घटकर 58 रुपये हो गई है, जबकि 500 ​​ग्राम का पैक 285 रुपये मिलेगा। अमूल घी के एक किलोग्राम वाले पैक की कीमत 40 रुपये कम होकर 610 रुपये हो गई है।

    कितने सस्ते हुए मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स

    मदर डेयरी का 450 मिलीलीटर डबल टोन्ड मिल्क पाउच अब 1 रुपये कम होकर 32 रुपये में मिलेगा। 200 ग्राम पनीर 3 रुपये सस्ता होकर 92 रुपये में मिलेगा, मक्खन 4 रुपये कम होकर 58 रुपये में मिलेगा। घी का 1 लीटर टिन/पाउच 30 रुपये सस्ता हो गया है।

    डाबर के प्रोडक्ट्स की नई रेट लिस्ट

    एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी डाबर ने भी जीएसटी दरों में कटौती के बाद अपने प्रोडक्ट्स की नई कीमतों को अपडेट कर दिया है। डाबर के लोकप्रिय रियल जूस की एक लीटर की बोतल अब 8 रुपये सस्ती होकर 122 रुपये में मिलेगी। च्यवनप्रकाश की 900 ग्राम की बोतल अब 440 रुपये में मिलेगी, पहले इसकी कीमत 475 रुपये थी। हाजमोला की 120 गोलियों की बोतल अब 5 रुपये सस्ती हो गई है।

    कितनी सस्ती हो गई मैगी

    नेस्ले इंडिया ने अपने 600 ग्राम इंस्टेंट नूडल्स मैगी की कीमत 4 रुपये घटाकर 116 रुपये कर दी है। नेस्कैफे क्लासिक (45 ग्राम) की कीमत 30 रुपये कम की गई है, जबकि नेस्कैफे गोल्ड की कीमत 95 रुपये कम होकर 755 रुपये हो गई है।

    आईटीसी लिमिटेड के गाय के घी की कीमत 70 रुपये घटाकर 1,010 रुपये रह गई है, जबकि सनफीस्ट मैरी लाइट के 956 ग्राम पैक की कीमत 20 रुपये कम होकर 150 रुपये हो गई है।