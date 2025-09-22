New GST Rates: आम आदमी को मिली बड़ी राहत, Amul से लेकर Mother Dairy तक 'कितना सस्ता हुआ दूध'? देखें लेटेस्ट रेट

नई जीएसटी दर (New GST Rates) के तहत कई चीजों के दाम कम हुए है। क्योंकि इनमें लगने वाले टैक्स भी कम हुआ है। इसके साथ ही कई चीजों पर आज से जीरो टैक्स लगने वाला है। इनमें अमूल मदर डेयरी का दूध पनीर दही इत्यादि शामिल हैं। आज हम जानेंगे कि नई जीएसटी दर आने से Amul से लेकर Mother Dairy तक दूध की कीमत कितनी हुई है?

नई दिल्ली। 22 सितंबर यानी आज से मोदी सरकार की ओर से आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया गया है। आज से देशभर में नई जीएसटी दर (New GST Rate) लागू होने जा रहे हैं। नई जीएसटी रेट के तहत कई चीजों में अब जीरो टैक्स लगाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

22 सितंबर यानी आज से रोजमर्रा इस्तेमाल वाले दूध के पैकेट पर जीरो टैक्स लगेगा। इससे आम आदमी को अब कम कीमत पर दूध मिलने वाला है। इसके साथ ही देशभर के दिग्गज डेयरी कंपनियां जैसे अमूल, मदर डेयरी और सुधा ने दूध की कीमत रिवाइज कर दी है। आइए जानते हैं कि अब आपको पैकेट में मिलने आधा और 1 किलो का दूध कितना सस्ता मिलने वाला है।

आपको बता दें कि मदर डेयरी ने भी अपने यूएचटी दूध की कीमत घटाई है। Mother Dairy ने कितनी घटाई कीमत? मदर डेयरी ने 1 किलो यूएचटी दूध (टोंड, ट्रेटा पैक) की कीमत 77 रुपये से घटाकर 75 रुपये कर दिया है। ऐसे ही 450 मिलीलीटर यूएचटी दूध (डबल टोन्ड, पाउच) की कीमत 33 रुपये से घटाकर 32 रुपये कर दिया है।