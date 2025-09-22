Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    New GST Rates: आम आदमी को मिली बड़ी राहत, Amul से लेकर Mother Dairy तक 'कितना सस्ता हुआ दूध'? देखें लेटेस्ट रेट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:03 PM (IST)

    नई जीएसटी दर (New GST Rates) के तहत कई चीजों के दाम कम हुए है। क्योंकि इनमें लगने वाले टैक्स भी कम हुआ है। इसके साथ ही कई चीजों पर आज से जीरो टैक्स लगने वाला है। इनमें अमूल मदर डेयरी का दूध पनीर दही इत्यादि शामिल हैं। आज हम जानेंगे कि नई जीएसटी दर आने से Amul से लेकर Mother Dairy तक दूध की कीमत कितनी हुई है?

    prefferd source google
    Hero Image
    आम आदमी को मिली बड़ी राहत, Amul से लेकर Mother Dairy तक कितना सस्ता हुआ दूध ? देखें लेटेस्ट रेट

    नई दिल्ली। 22 सितंबर यानी आज से मोदी सरकार की ओर से आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया गया है। आज से देशभर में नई जीएसटी दर (New GST Rate) लागू होने जा रहे हैं। नई जीएसटी रेट के तहत कई चीजों में अब जीरो टैक्स लगाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    22 सितंबर यानी आज से रोजमर्रा इस्तेमाल वाले दूध के पैकेट पर जीरो टैक्स लगेगा। इससे आम आदमी को अब कम कीमत पर दूध मिलने वाला है। इसके साथ ही देशभर के दिग्गज डेयरी कंपनियां जैसे अमूल, मदर डेयरी और सुधा ने दूध की कीमत रिवाइज कर दी है। आइए जानते हैं कि अब आपको पैकेट में मिलने आधा और 1 किलो का दूध कितना सस्ता मिलने वाला है।

    यह भी पढ़ें- New GST Rates: सिर्फ सस्ती ही नहीं, महंगी भी होंगी कई चीजें, इन वस्तुओं पर लगेगा '40% टैक्स'; देखें पूरी लिस्ट

    Amul दूध कितना हुआ सस्ता?

    अमूल ने अपने यूएचटी दूध (Ultra Heat Treatment Milk) के दाम कम किए हैं। पहले 1 किलो यूएचटी मिल्क गोल्ड 85 रुपये का मिलता था, अब इसकी कीमत 83 रुपये है। ऐसे ही 1 किलो यूएचटी मिल्क ताजा की कीमत 77 रुपये से घटाकर 75 रुपये कर दी गई है।

    आपको बता दें कि मदर डेयरी ने भी अपने यूएचटी दूध की कीमत घटाई है।

    Mother Dairy ने कितनी घटाई कीमत?

    मदर डेयरी ने 1 किलो यूएचटी दूध (टोंड, ट्रेटा पैक) की कीमत 77 रुपये से घटाकर 75 रुपये कर दिया है। ऐसे ही 450 मिलीलीटर यूएचटी दूध (डबल टोन्ड, पाउच) की कीमत 33 रुपये से घटाकर 32 रुपये कर दिया है।

    इसके साथ ही सुधा ने भी अपने ट्रेटा पैक वाले दूध का दाम कम किया है।

    Sudha दूध की कितनी हुई कीमत?

    सुधा ने अपने 74 रुपये रुपये वाले 1000 एमएल टेट्रा पैक टोन्ड मिल्क की कीमत घटाकर 73 रुपये कर दी है। ऐसे ही 1000 एमएल वाला टेट्रा पैक डीटीएम मिल्क की कीमत 70 रुपये से घटकर 68 रुपये हो गई है।