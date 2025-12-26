Language
    2025 में कितने घर बिके, लेखा-जोखा आया; खरीदारों का मोह भंग, छंटनी के चलते 7 शहरों में 14% की गिरावट

    By Jagran News Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:47 PM (IST)

    2025 में कितने घर बिके, लेखा-जोखा आया; खरीदारों का मोह भंग, छंटनी के चलते 7 शहरों में 14% की गिरावट

    नई दिल्ली। कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान घरों की बिक्री में 14 प्रतिशत की गिरावट रही है। इस दौरान देश के सात प्रमुख शहरों में 3,95,625 घरों की बिक्री हुई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनराक की एक रिपोर्ट के अनुसार, घरों की बिक्री में इस गिरावट का प्रमुख कारण उच्च कीमतें और IT क्षेत्र में छंटनी के बाद मांग में कमजोरी रहना है।

    हालांकि, मूल्य के लिहाज से बिक्री छह प्रतिशत बढ़कर छह लाख करोड़ रुपये रही है। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान सात प्रमुख शहरों में 4,59,645 घरों की बिक्री हुई थी।रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान शीर्ष सात शहरों में घरों की औसत कीमत में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है।

    इन शहरों में घटी घरों की बिक्री

    सात प्रमुख शहरों में से मुंबई, एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद में बिक्री घटी है। वहीं, चेन्नई में बिक्री में वृद्धि रही है। 2024 में 5.68 लाख करोड़ रुपये के घरों की बिक्री हुई थी।

    एनराक के चेयरमैन अनुज पुरी का कहना है कि 2025 एक व्यापक उथल-पुथल का वर्ष रहा है। इसमें भूराजनीतिक अशांति, आईटी क्षेत्र में छंटनी, टैरिफ तनाव और अन्य अनिश्चितताएं शामिल हैं। 2026 में हाउ¨सग क्षेत्र का प्रदर्शन कई प्रमुख कारकों पर निर्भर करेगा।

    इसमें खासतौर पर आरबीआई की ओर से दरों में कटौती और डेवलपर्स की ओर से मूल्य पर नियंत्रण प्रमुख हैं।एनराक के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के अंत में घरों का औसत मूल्य 9,260 रुपये प्रति वर्ग फिट रहा है, जो पिछले वर्ष के अंत में 8,590 रुपये प्रति वर्ग फिट था।

    कीमतों में आया उछाल

    सेविल्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के दौरान निर्माणाधीन श्रेणी में प्रीमियम घरों की कीमतों में वार्षिक आधार पर 36 प्रतिशत तक की वृद्धि रही है। इसमें मजबूत अंतिम-उपयोगकर्ता मांग, बेहतर शहरी कनेक्टिविटी और प्रमुख शहरों में आपूर्ति की कमी का मुख्य योगदान रहा है।

    रिपोर्ट के अनुसार, इस श्रेणी में घरों की कीमत बढ़ने में नोएडा शीर्ष पर रहा है और यह कीमतों में 9-36 प्रतिशत तक की वृद्धि रही है। 20-30 प्रतिशत तक की वृद्धि के साथ मुंबई का स्थान रहा है। गुरुग्राम में प्रीमियम घरों की कीमत में 2-19 प्रतिशत और बेंगलुरु में 13-15 प्रतिशत तक की वृद्धि रही है।

