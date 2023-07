Home Loan: ज्वाइंट होम लोन लेना कितना सही, जानिए क्या हैं इसके फायदे, पता करें पूरी जानकारी

हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। बड़ी बचत के बिना आवास की पूरी लागत का भुगतान करना लगभग असंभव है। यदि आपकी औसत आय है तो एकमात्र विकल्प होम लेना लेना है और उसे वर्षों में भुगतान करना है। आज हम आपको बता रहे हैं कि एकल होम लोन की तुलना में ज्वाइंट होम लोन लेना कितना सही है। पढ़िए पूरी खबर

Home Loan: How correct it is to take a joint home loan?

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: अपना घर होना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को हकीकत बनाने के लिए हर कोई अपने स्तर पर कड़ी मेहनत करता है। हर दिन आवासीय अचल संपत्ति की कीमतें तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से घर लेना महंगा होता जा रहा है। ऐसे में जब तक किसी के पास पहले से बड़ी बचत न हो, घर की पूरी कीमत चुकाना लगभग असंभव होता है। मध्यम आय वाले व्यक्ति के लिए, एकमात्र विकल्प होम लोन लेना और वर्षों तक उसका भुगतान करना होता है। होम लोन के लिए आवेदन करने के अपने नियम और आवश्यकताएं हैं। आज हम आपको यहीं बताएंगी की अकेले होम लोन के बजाए ज्वाइंट होम लोन के क्या फायदे हैं। क्या होता है ज्वाइंट होम लोन? इसके नाम से ही इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है यह एक ऐसा लोन है जो किसी अन्य व्यक्ति, आमतौर पर पति या पत्नी या माता-पिता के साथ संयुक्त रूप से लिया जाता है। अब जानिए की ज्वाइंट होम लोन लेने के क्या फायदे हैं। बढ़ी हुई मिलेगी लोन पात्रता जब दो लोग एक साथ होम लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो उनकी संयुक्त आय का उपयोग लोन राशि की गणना के लिए किया जाता है। इससे अधिक लोन राशि स्वीकृत हो सकती है, जो यदि आप अधिक महंगा घर खरीदना चाह रहे हैं तो मददगार हो सकता है। लोन जारी करने वाले को होता है भरोसा लोन राशि, अवधि और ब्याज दर के संदर्भ में पात्रता तय करने से पहले लोन देने वाला हमेशा आपके क्रेडिट स्कोर की जांच करते हैं। यदि आपके पास समय पर भुगतान के मामले में मजबूत क्रेडिट इतिहास है तो लोन प्राप्त करना आसान है। हालांकि, यदि आपका क्रेडिट इतिहास बहुत मजबूत नहीं है, तो लोन प्रस्ताव में एक सह-आवेदक को जोड़ा जा सकता है ताकि बैंक को लोन प्रस्ताव के बारे में अतिरिक्त सुविधा मिल सके और एकल व्यक्ति जोखिम के बजाय लोन चुकाने में दो लोग शामिल होंगे। कम लगता है ब्याज दर कुछ बैंक संयुक्त होम लोन पर कम ब्याज दर की पेशकश करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कम जोखिम वाला लोन माना जाता है, क्योंकि लोन लेने वाले दो लोग होते हैं जो लोन चुकाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मिलता है टैक्स बेनिफिट आयकर नियमों के अनुसार, संयुक्त होम लोन दोनों लोन लेने वालों को धारा 80सी के साथ-साथ धारा 24 के तहत टैक्स लाभ का दावा करने की अनुमति देता है।

