ITR Filling: इस साल इन व्यक्तियों को नहीं भरना होगा आईटीआर, आयकर विभाग ने दी राहत

ITR Filing देश में हर वेतनधारक को आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। अगर आपकी भी इनकम सालाना 3 लाख रुपये से ज्यादा है तो आप को आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इस बार आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। देश में कई कैटेगरी ऐसी है जिनको आईटीआर फाइल करने में छूट मिलती है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

ITR Filing: itr mandatory for those people

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Priyanka Kumari