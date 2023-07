Hindustan Zinc निवेशकों को देगा 7 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड, तीन साल में सबसे कम लाभांश की मंजूरी

वेदांता की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने पात्र शेयरधारकों को प्रति शेयर ₹7 का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। हिंदुस्तान जिंक लाभांश रिकॉर्ड तिथि पहले ही 15 जुलाई 2023 तय कर चुका है। 2023 की शुरुआत में हिंदुस्तान जिंक के शेयर की कीमत लगभग 315 रुपये थी जबकि इस साल कंपनी ने कुल 46 रुपये का लाभांश दिया है।

Hindustan Zinc will give an interim dividend of Rs 7 per share to investors

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: जिंक, लेड और सिल्वर का उत्पादन करने वाली कंपनी हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc) लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने पात्र शेयरधारकों को प्रति शेयर 7 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड रिकॉर्ड तिथि पहले ही 15 जुलाई 2023 तय कर चुका है। कितने करोड़ का होगा भुगतान? लाभांश की घोषणा से कंपनी कुल मिलाकर 2,957.72 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। वित्तीय वर्ष 2024 में वेदांता सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक का यह पहला लाभांश भुगतान है। आपको बता दें कि यह डिविडेंड एलान पिछले तीन वर्षों में कंपनी द्वारा की गई सबसे कम अंतरिम लाभांश घोषणा है। पिछले वित्त सबसे ज्यादा डिविडेंड का किया था एलान आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंक ने वित्तीय वर्ष 2023 में कुल 75.5 रुपये के लाभांश की घोषणा की थी। वहीं कंपनी ने Q4FY23 में, 26 रुपये के लाभांश की घोषणा की, जो FY23 में सबसे अधिक है। 3 जुलाई को, कंपनी ने घोषणा की कि पहली तिमाही में 257 किलोटन का सबसे अधिक खनन धातु उत्पादन दर्ज किया गया है, जो उच्च अयस्क उत्पादन के कारण साल-दर-साल (YoY) 2 प्रतिशत अधिक है। लोन चुकाने से पहले डिविडेंड का एलान हिंदुस्तान जिंक की हालिया लाभांश घोषणा वेदांता रिसोर्सेज के लिए कुछ लोन चुकौती समयसीमा से ठीक पहले आई है। वेदांता को 21 जुलाई से 11 सितंबर के बीच 152.2 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,250 करोड़ रुपये का कूपन भुगतान बकाया है। वर्तमान में, हिंदुस्तान जिंक के पास 10,061 करोड़ रुपये की नकदी और नकद समकक्ष और 11,841 करोड़ रुपये की कुल उधारी है। पिछले वित्त वर्ष में कितना फायदा? वित्त वर्ष 2023 में, हिंदुस्तान जिंक का राजस्व साल दर साल के आधार पर 15.72 प्रतिशत बढ़ा था। वित्त वर्ष 2023 के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 2022 में 30,656 करोड़ रुपये के मुकाबले 35,477 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी का EBITDA मार्जिन FY22 में 56.89 प्रतिशत से घटकर FY23 में 53.23 प्रतिशत हो गया।

