दिल्ली के GST कलेक्शन में हुई 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी, CM केजरीवाल बोले- ईमानदार शासन से राजस्व में हुआ इजाफा

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Arvind Kejriwal On GST : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आज गुरुवार को जीएसटी कलेक्शन को लेकर अपनी सरकार की पीट थपथपाई है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में पहली तिमाही के जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, "सरकारें अक्सर कहती हैं कि उनके पास अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार ने दिखाया है कि ईमानदार शासन से राजस्व बढ़ता है। दिल्ली में पहली तिमाही के जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। इस तरह हमारे पास दिल्ली के लोगों के लिए अधिक स्कूल, अधिक अस्पताल, अधिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पैसा होगा।"

