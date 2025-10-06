सुरंग बोरिंग मशीन की बढ़ती मांग के बीच जर्मनी की ये कंपनी भारत में खोल रही प्लांट, 12.4 एकड़ की खरीदी जमीन

हेरेनक्नेच्ट 2007 में चेन्नई में अपनी टीबीएम असेंबली सुविधा स्थापित करने वाली पहली कंपनी थी। बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक अब इसकी योजना उत्तरी चेन्नई में 12.4 एकड़ में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करके शहर में विस्तार करने की है।

यह विस्तार देश भर में नियोजित कई सुरंग निर्माण परियोजनाओं के कारण हो रहा है, जिससे टीबीएम की भारी मांग बढ़ रही है। वर्तमान में, देश में कार्यरत कई टीबीएम चीन, अमेरिका और जर्मनी सहित अन्य देशों से हैं।

नई दिल्ली। सुरंग परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सुरंग बोरिंग मशीनों (टीबीएम) के विनिर्माण में वैश्विक अग्रणी जर्मनी की हेरेनक्नेच्ट, एक नए विनिर्माण संयंत्र के साथ चेन्नई में अपने परिचालन का विस्तार कर रही है।

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट में कहा गया है कि जेएलएल इस भूमि अधिग्रहण में हेरेनक्नेच एजी इंडिया की विशेष सलाहकार थी।

सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने कन्निगईपर में 4.05 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की लागत से जमीन का अधिग्रहण किया, जिसका कुल मूल्य 50.22 करोड़ रुपये है।

हाल ही में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की जर्मनी यात्रा के दौरान, तमिलनाडु में कंपनी के विस्तार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वरिष्ठ इंजीनियर अमरेन्द्र श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगले दशक के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सुरंग परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।

वर्तमान में, भारत लगभग सभी टीबीएम आयात करता है और घरेलू मांग पूरी तरह से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से पूरी की जाती है।

भारतीय बाजार पर हावी प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में 40-45 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ हेरेनक्नेच (जर्मनी) शामिल है, इसके बाद रॉबिन्स (अमेरिका), टेराटेक (मलेशिया), सीआरसीएचआई और एसटीईसी (चीन), और कोमात्सु (जापान) का स्थान आता है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीबीएम की लागत आकार और विशिष्टताओं के आधार पर 10-100 मिलियन डॉलर के बीच होती है।

सूत्रों ने बताया कि हेरेनक्नेच ने पिछले 15 वर्षों में 70 प्रतिशत स्थानीयकरण हासिल कर लिया है और वह हर साल 10-12 मेट्रो आकार के टीबीएम का निर्माण करती है।

चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना में, इस जर्मन कंपनी ने सुरंग निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परियोजना के "चरण I" में 46 किलोमीटर लंबा मार्ग शामिल है, जिसके लिए हेरेनक्नेच को मेट्रो सुरंगों की पूरी लंबाई की खुदाई के लिए आठ ईपीबी शील्ड (टीबीएम) के ऑर्डर मिले हैं।