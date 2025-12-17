Language
    सड़क दुर्घटना पीड़ितों के ₹1.5 लाख तक इलाज का खर्च उठाएगी सरकार, मदद करने वाले को मिलेंगे ₹25000; ये है केंद्र का प्लान

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने राज्यसभा में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना का विस्तार किया। दुर्घटना के शुरुआती 7 दिन ...और पढ़ें

    Hero Image

    सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी 

    नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बुधवार को राज्यसभा को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज कार्यक्रम के विस्तार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती होने के शुरुआती सात दिनों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना 1.5 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी, जिसमें सरकार तुरंत इलाज में आने वाली फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर करने के लिए पेमेंट की सुविधा देगी। उन्होंने यह बात एक सवाल का जवाब देते हुए कही।

    क्या है इस योजना का मकसद?

    गडकरी के अनुसार यह योजना, जिसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था और अब पूरे देश में लागू किया गया है, का मकसद राज्य सरकारों की मदद से बिना किसी शुरुआती खर्च के तुरंत देखभाल सुनिश्चित करना है
    गडकरी ने ऐलान किया कि सरकार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिससे विशेष एम्बुलेंस दस मिनट में दुर्घटना स्थल पर पहुंच सकें। मंत्री ने अपग्रेडेड एम्बुलेंस सेवाओं के साथ इंटीग्रेटेड एक केंद्रीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन की योजनाओं की रूपरेखा बताई।

    'राह-वीर' योजना के फायदे

    गडकरी ने कहा कि राज्यों के साथ समझौतों के माध्यम से, दुर्घटना स्थलों पर तेजी से पहुंचने के लिए आधुनिक एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी, जिसका लक्ष्य प्रमुख क्षेत्रों में 10 मिनट तक का रिस्पॉन्स टाइम होगा। मंत्री ने सदन को बताया कि 2025 में पहले शुरू की गई 'राह-वीर' योजना के तहत, जो लोग दुर्घटना पीड़ितों को अस्पतालों में पहुंचाते हैं, उन्हें 'राहवीर' की उपाधि और 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार (पहले के 5,000 रुपये से बढ़ाकर) दिया जाएगा।
    इस पहल का मकसद दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण 'गोल्डन आवर' के दौरान आसपास मौजूद लोगों को मदद के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही, मंत्री ने कहा कि अगर वाहन खाई में गिर जाता है तो विशेष एम्बुलेंस में विशेष उपकरण होंगे, क्योंकि ऐसे उपकरणों की अनुपस्थिति में पैरा-मेडिकल स्टाफ असहाय हो जाता है।

    50,000 मौतें रोकी जा सकती हैं

    केंद्र सरकार ऐसी विशेष एम्बुलेंस के लिए MoU पर हस्ताक्षर करेगी और खर्च की भरपाई करेगी, बशर्ते एम्बुलेंस दस मिनट में पहुंच जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के एक अध्ययन का हवाला देते हुए, समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप से भारत में हर साल लगभग 50,000 सड़क दुर्घटना मौतों को रोका जा सकता है।
    आपातकालीन देखभाल में देरी - जो कई मौतों का एक प्रमुख कारण है - से निपटने के लिए, मंत्री ने मौजूदा योजनाओं में सुधार की घोषणा की, जिसका मकसद सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और तत्काल इलाज सुनिश्चित करना है।

    सड़क सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा

    गडकरी ने सड़क सुरक्षा को एक "बहुत गंभीर मुद्दा" बताया और स्टॉकहोम घोषणा के अनुसार, 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को 50 प्रतिशत तक कम करने के वैश्विक लक्ष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पूरक उपायों में सख्त वाहन सुरक्षा मानक (जैसे स्टार रेटिंग), बेहतर प्रवर्तन, और सड़क की गुणवत्ता के लिए ठेकेदारों को जवाबदेह ठहराना शामिल है।

