EPFO: मोदी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा! ईपीएफ पर बढ़ा ब्याज, खातों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू

EPF Interest Rate सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार EPFO ने दायर कार्यालयों को 2022-23 के लिए ईपीएफ पर 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज सदस्यों के खातों में जमा करने के लिए कहा है। ये आदेश इस साल मार्च में ईपीएफओ ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित ईपीएफ ब्याज दर पर वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद आया है।

Govt ratifies interest rate on Employees Provident Fund for 2022 23

