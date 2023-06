Small Saving Schemes पर सरकार ने बढ़ाई ब्याज दर, जानिए अब कितना होगा फायदा

जुलाई सितंबर तिमाही के लिए आज सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। सरकार ने जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 30 बीपीएस तक की बढ़ोतरी की है। हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने किन स्कीम पर ब्याज दर को बढ़ाया और किस स्कीम पर ब्याज दर को स्थिर रखा है।

Government has increased the interest rate on small saving schemes

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों पर आने वाला फैसला आ चुका है। सरकार ने ब्याज दर को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 10 से लेकर 30 बेसिस प्वाइंट तक की बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय ने 30 जून, 2023 को जारी एक परिपत्र के माध्यम से यह घोषणा की। इन स्कीम पर बढ़ा ब्याज दर 1 और 2 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, 5 साल की आवर्ती जमा जैसी योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। इन स्कीम पर नहीं बढ़ा ब्याज दर हालांकि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), किसान विकास पत्र (KVP) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना जैसी योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा हर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है। पिछले ऐलान में कितना बढ़ा था रेट? आपको बता दें कि आखिरी घोषणा में, सरकार ने अप्रैल-जून 2023 तिमाही के लिए अधिकांश लघु बचत ब्याज दरों में 70 आधार अंक (बीपीएस) तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी।

Edited By: Gaurav Kumar