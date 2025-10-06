टाटा ट्रस्ट की अंदरूनी कलह में सरकार करेगी हस्तक्षेप, आखिर किस बात का है विवाद और आरोप

सरकार टाटा ट्रस्ट्स (Ratan Tata succession) में चल रही अंदरूनी कलह में हस्तक्षेप (Tata group leadership dispute) कर सकती है जो रतन टाटा के निधन के बाद ट्रस्टियों के बीच मतभेदों के कारण है। इस विवाद पर चर्चा के लिए दिल्ली में टाटा समूह के चार प्रमुख अधिकारियों के साथ दो कैबिनेट मंत्री बैठक करेंगे।

नई दिल्ली। सरकार कथित तौर पर टाटा ट्रस्ट्स में चल रही अंदरूनी कलह में हस्तक्षेप कर सकती है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब रतन टाटा के निधन के एक साल बाद ट्रस्टियों के बीच कथित तौर पर गहरे मतभेद उभर आए हैं।

द इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री दिल्ली में टाटा समूह के चार प्रमुख अधिकारियों के साथ इस चल रहे विवाद पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वॉइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी डेरियस खंबाटा के इस चर्चा में शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक में दो मुद्दों पर चर्चा होगी पहला ट्रस्टियों के बीच मतभेदों को नियंत्रित करने, टाटा संस और उसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों के कामकाज पर असर न पड़े, यह सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा होगी। वहीं दूसरा टाटा संस की सार्वजनिक लिस्टिंग के सवाल पर भी चर्चा होगी। बता दें कि 180 अरब डॉलर के इस समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस, टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नियंत्रित हैं।

लड़ाई किस बात पर है? टाटा समूह के रतन टाटा के निधन के एक साल बाद, बोर्ड में नामित निदेशकों की नियुक्ति को लेकर ट्रस्टी बंटे हुए हैं। जिस तरह से लंबे समय से बोर्ड के सदस्य रहे विजय सिंह को टाटा संस के नामित निदेशक पद से हटाया गया, उसने व्यापक चिंताएं पैदा कर दी हैं।

वेणु श्रीनिवासन और नोएल टाटा ने सिंह को हटाए जाने के साथ-साथ एक अन्य ट्रस्टी मेहली मिस्त्री को बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया है। प्रमित झावेरी, जहांगीर और डेरियस खंबाटा ने मिस्त्री की नियुक्ति को मंजूरी दी थी।