    जापान में नौकरी करने का सुनहरा मौका, जापानी सरकार के इस फैसले ने लाखों लोगों के लिए खोले नौकरी के दरवाजे!

    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    जापान सरकार ने 2028 तक मुख्य लेबर माइग्रेशन प्रोग्राम के तहत विदेशी वर्कर्स की संख्या को 1.23 मिलियन तक करने का लक्ष्य रखा है। एक्सपर्ट पैनल ने स्पेसि

    नई दिल्ली। अगर आप विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, जापान सरकार ने मुख्य लेबर माइग्रेशन प्रोग्राम के तहत 2028 तक विदेशी वर्कर्स की संख्या को 1.23 मिलियन तक करना चाहती है।

    मंगलवार को एक एक्सपर्ट पैनल की मीटिंग में पेश किया गया यह प्रस्तावित आंकड़ा, मौजूदा स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (SSW) टाइप 1 प्रोग्राम को "एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट" (ESD) नाम के एक नए रेजिडेंस स्टेटस के साथ जोड़ता है, जो 2027 में टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम की जगह लेगा।

    जापान में विदेशियों को आसानी से मिलेगी नौकरी

    इस प्लान के तहत, SSW टाइप 1 वीजा के तहत रहने वाले लोगों की संख्या विशेष रूप से 805,700 वर्कर्स तक सीमित होगी, जो पिछले साल मार्च में शुरू किए गए मौजूदा 820,000 से कम है, जबकि नए ट्रेनिंग-आधारित स्टेटस को नए सिरे से 426,200 तक सीमित किया जाएगा ताकि कुल मिलाकर 1.23 मिलियन हो सके।

    ये सीमाएं फिस्कल ईयर 2028 के आखिर में लेबर की कमी का अनुमान लगाकर और प्रोडक्टिविटी में सुधार और घरेलू भर्ती से होने वाले अपेक्षित लाभों, जैसे कि महिलाओं और बुजुर्ग वर्कर्स की बढ़ी हुई भागीदारी को घटाकर कैलकुलेट की गईं।

    अधिकारियों ने कहा कि डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन कुछ सेक्टर्स में लेबर की मांग को कम करेंगे, जिससे SSW टाइप 1 की सीमा को कम करने के फैसले में मदद मिलेगी। यह नया सिस्टम मार्च 2027 में वर्कर्स को स्वीकार करना शुरू करने वाला है, जिसका मतलब है कि यह फिस्कल ईयर 2028 के आखिर तक दो साल की सीमा के तहत काम करेगा।

    सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून के आखिर तक, जापान में SSW टाइप 1 स्टेटस के तहत 333,123 वर्कर्स और 449,432 टेक्निकल इंटर्न ट्रेनी थे।

    इन एडजस्टमेंट के बाद केवल उन्हीं सेक्टर्स में विदेशी लेबर को स्वीकार करने की अनुमति होगी जहां कमी गंभीर बनी हुई है। जापान सरकार का लक्ष्य जनवरी में या उसके आसपास कैबिनेट की मंजूरी हासिल करना है।

    नौकरी की कैटेगरी को भी बढ़ाया जाएगा

    SSW फ्रेमवर्क लॉजिस्टिक वेयरहाउस, लिनन सप्लाई और रिसोर्स रीसाइक्लिंग को शामिल करने के साथ 19 इंडस्ट्रियल क्षेत्रों तक भी फैलेगा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्रों में नौकरी की कैटेगरी को बढ़ाया जाएगा।

    मार्च में अपनाई गई एक बेसिक पॉलिसी के तहत, सरकार को पांच साल के ब्लॉक में विदेशी वर्कर्स को स्वीकार करने के आंकड़े पेश करने होंगे और यह दिखाना होगा कि वे लेबर की मांग के अनुपात में हैं। मौजूदा SSW क्षेत्रों के लिए, संशोधित सीमाएं फिस्कल ईयर 2028 में समाप्त होने वाली मौजूदा पांच साल की अवधि के भीतर लागू होती हैं, जबकि नए जोड़े गए क्षेत्रों को फिस्कल ईयर 2026 से कवर किया जाएगा।

