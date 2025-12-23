ये हैं भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी के मालिक, मेडिकल स्टोर पर सीखा काम, ₹10000 से बनाया 4 लाख करोड़ का कारोबार

नई दिल्ली। बिजनेस के लिए दो चीजें जरूरी हैं, पहला पैसा और दूसरा अनुभव। हालांकि, ज्यादातर लोग पैसों की कमी से परेशान रहते हैं तो कुछ लोग कम पैसों से बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। दिलीप सांघवी (Dilip Shanghvi Success Story), उन्हीं चुनिंदा उद्योगपति में से एक हैं जिन्होंने 40 साल पहले महज 10000 रुपये उधार लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था और आज 4 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी के मालिक हैं। देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, सन फार्मा (Sun Pharma Founder) के फाउंडर दिलीप सांघवी की सफलता की यह कहानी, लाखों युवा उद्यमियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

खास बात है कि दिलीप सांघवी ने अपने पिता के बिजनेस को एक बड़ी और नामी कंपनी के तौर तब्दील कर दिया। दरअसल, दिलीप सांघवी के पिता एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर थे, और साल 1983 में दिलीप सांघवी ने साइकियाट्रिक दवाएं बनाने के लिए सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज शुरू करने के लिए अपने पिता से $200 उधार लिए थे।

दरअसल, दिलीप सांघवी के पिता एक छोटी-सी फार्मेसी यानी मेडिकल शॉप चलाते थे, और बचपन से ही सांघवी दुकानदारी में अपने पिता की मदद करते थे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कारोबार के बारे में सीखा,और इसी सेक्टर में एक उद्यमी के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया।

कैसे आया फार्मा कंपनी शुरू करने का ख्याल पिता के साथ मेडिकल शॉप पर काम करते समय दिलीप सांघवी ने देखा कि भारत में ज़्यादातर दवाएँ इम्पोर्ट की जाती थीं, और सस्ते विकल्प बहुत कम थे। यह देख वे अच्छी क्वालिटी की दवाएं कम कीमतों पर उपलब्ध कराकर इस हालात को बदलना चाहते थे। दिलीप सांघवी की यह सोच, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत का कारण बनी।