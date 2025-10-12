'गलती मानों और जुर्माना भरो...' ये फ्लिपकार्ट से हुई कैसी चूक जो ईडी को कहनी पड़ी कठोर बात; अमेजन भी लपेटे में

नई दिल्ली। ईडी ने फ्लिपकार्ट को फेमा उल्लंघन का मामला बंद करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इसके लिए ई-कामर्स कंपनी को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और जुर्माना भरना होगा। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ईडी ने पिछले हफ्ते फ्लिपकार्ट को फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के कंपाउंडिंग नियमों के तहत यह विकल्प दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें