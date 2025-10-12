सावधान! दीपावली पर बंपर धमाका की एपीके फाइल भेज रहे ठग, खोलने से बचें 

मुनीश शर्मा, नोएडा। दीपावली पर बंपर धमाका और यातायात चालान में एक ही नाम की एंड्राइड एप्लिकेशन पैकेज (एपीके) फाइल भेजी जा रही हैं। यह फाइल ई कामर्स और यातायात पुलिस की ओर से नहीं, बल्कि साइबर ठग भेज रहे हैं। फाइल खोलने पर लोग बैंक खाता खाली होने से जैसी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। साइबर सेल पुलिस अधिकारी भी ऐसे मैसेज और एपीके फाइल को नहीं खोलने की सलाह दे रहे हैं।

दीपावली त्योहार आते ही एपीके फाइल भेजने वाला गिरोह के साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। साइबर एक्सपर्ट की मानें तो ठग सर्विस सेक्टर से जुड़े मोबाइल को हैक कर रहे हैं। इनके मोबाइल की कान्टेक्ट लिस्ट और ग्रुप से जुड़े ग्राहकों को बल्क में मैसेज भेज रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर की ओर मैसेज मिलने पर ग्राहक यकीन कर लेते हैं। मैसेज खोल जल्दबाजी में एपीके फाइल डाउनलोड करने से ठगों के संपर्क में आ जा रहे हैं। इससे साइबर ठग एपीके फाइल के माध्यम से भी ठगी कर ले रहे हैं।



केस एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले निशांत के मोबाइल पर दीपावली धमाका आफर संबंधी एपीके फाइल का मैसेज आया। उन्होंने एपीके देखकर फाइल को नहीं खोला। मैसेज को ही डिलीट कर दिया। इस बारे में साइबर सेल पुलिस से भी शिकायत की।





केस दो

नोएडा सेक्टर 33 के रहने वाले सोनू के पास आरओ ठीक करने वाले के मोबाइल से मैसेज आया। मैसेज में एपीके फाइल के साथ लिखा था कि ''''चालान में मेरा और नाम है और आपका भी नाम है। चेक कर लिजिए।'''' उन्होंने एपीके देखकर फाइल डाउनलोड नहीं की। आरओ वाले पूछने पर पता चला कि ठग मोबाइल हैक कर सभी ग्राहकों को ट्रैफिक चालान संबंधी एपीके फाइल भेज रहे हैं।