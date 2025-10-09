EPFO को होने वाला है ₹17237 करोड़ का मुनाफा, प्राइवेट नौकरी करने वालों को ऐसे होगा फायदा!

नई दिल्ली। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि वो संस्था जो आपके पीएफ के पैसों को मैनेज करती है उसे बड़ा मुनाफा होने वाला है।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सीपीएसई और भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में अपने निवेश को भुनाने के लिए बोर्ड से मंजूरी लेने की योजना बना रहा है। हालाँकि, इसका अन्य ईटीएफ योजनाओं में अपनी होल्डिंग्स को भुनाने का इरादा नहीं है, क्योंकि वह इसकी निवेश की अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 5 साल करना चाहता है।

प्राइवेट कर्मचारियों को होगा फायदा यदि बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, तो इससे 17,237 करोड़ रुपये का पूंजीगत लाभ होने की उम्मीद है, जिसे इस वर्ष के अंत में EPF सदस्यों के बीच वार्षिक ब्याज के रूप में वितरण के लिए ब्याज खाते में जमा किया जाएगा। यानी आपके पीएप पैसों पर मिलने वाली ब्याज की राशि को क्रेडिट किया जाएगा।