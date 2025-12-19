क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति की अटैच; युवराज से लेकर उर्वशी तक का नाम
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एक अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद और मिमी चक्रवर्ती
नई दिल्ली। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि पूर्व भारतीय क्रिकेटरों युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के अलावा पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और अभिनेता सोनू सूद की संपत्तियों को ED ने एक अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को बताया कि एक अवैध बेटिंग ऐप से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का होने का अनुमान है।
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक प्रोविजनल ऑर्डर जारी करने के बाद एक्टर नेहा शर्मा, मॉडल उर्वशी रौतेला की मां और बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा की प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी गई है।
किसकी कितनी संपत्ति ED ने की अटैच
सूत्रों ने बताया कि इनमें सूद की करीब 1 करोड़ रुपये की संपत्ति, टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये, युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये, शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये, उथप्पा की 8.26 लाख रुपये, हाजरा की 47 लाख रुपये और रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, "ED ने अवैध ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet के ऑपरेटर्स के खिलाफ अलग-अलग राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई FIR के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला है कि 1xBet और इसके सरोगेट ब्रांड 1xBat, 1xbat Sporting lines पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन बेटिंग और जुए के ऑपरेशन्स को बढ़ावा देने और सुविधा देने में शामिल थे।"
इन सभी सेलिब्रिटी से पहले ED ने पूछताछ की थी और इन संपत्तियों को कुराकाओ में रजिस्टर्ड 1xbet नाम के कथित अवैध बेटिंग ऐप के "अपराध की कमाई" (PMLA के तहत अवैध पैसा) के तौर पर कैटेगरी में रखा गया है।
एजेंसी ने कुछ समय पहले इस जांच के तहत पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी।
