रिलायंस इंफ्रा पर ED की बड़ी कार्रवाई: 13 बैंक खाते रोके, 54.82 करोड़ की संपत्ति जब्त; किस मामले में हुआ एक्शन?

एजेंसी, नई दिल्ली| प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (R-Infra) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून (FEMA) के कथित उल्लंघन के मामले में कंपनी के 13 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी। इसके बाद एजेंसी ने 54.82 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली।

ईडी का आरोप है कि रिलायंस इंफ्रा ने अपनी स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स (SPVs) के जरिए NHAI की हाईवे परियोजनाओं से जुड़े सार्वजनिक धन में गड़बड़ी की। जांच में सामने आया कि कंपनी ने यह पैसा अवैध तरीके से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भेजा। यह पूरा मामला वर्ष 2010 में मिले एक हाईवे निर्माण टेंडर से जुड़ा है, जिसके तहत कंपनी को जयपुर-रींगस हाईवे (JR Toll Road) बनाने का EPC कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था।