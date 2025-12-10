रिलायंस इंफ्रा पर ED की बड़ी कार्रवाई: 13 बैंक खाते रोके, 54.82 करोड़ की संपत्ति जब्त; किस मामले में हुआ एक्शन?
एजेंसी, नई दिल्ली| प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (R-Infra) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून (FEMA) के कथित उल्लंघन के मामले में कंपनी के 13 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी। इसके बाद एजेंसी ने 54.82 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली।
ईडी का आरोप है कि रिलायंस इंफ्रा ने अपनी स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स (SPVs) के जरिए NHAI की हाईवे परियोजनाओं से जुड़े सार्वजनिक धन में गड़बड़ी की। जांच में सामने आया कि कंपनी ने यह पैसा अवैध तरीके से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भेजा। यह पूरा मामला वर्ष 2010 में मिले एक हाईवे निर्माण टेंडर से जुड़ा है, जिसके तहत कंपनी को जयपुर-रींगस हाईवे (JR Toll Road) बनाने का EPC कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था।
FEMA से जुड़े कथित उल्लंघन के मामले में कार्रवाई
R-Infra ने बुधवार को अपनी एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि कंपनी को ED से आधिकारिक आदेश मिल गया है। इस आदेश के तहत FEMA से जुड़े कथित उल्लंघन के मामले में कंपनी के खातों पर 77.86 करोड़ रुपए की राशि पर 'लीन' लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी इस रकम को बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं कर सकती।
ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया था
गौर करने वाली बात यह है कि इसी मामले में ईडी ने पिछले महीने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, अंबानी पेश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि वह सिर्फ वर्चुअल तरीके से ही उपस्थित हो सकते हैं। अभी यह साफ नहीं है कि ED ने उन्हें दोबारा समन भेजा है या नहीं। कुल मिलाकर, ईडी की यह कार्रवाई रिलायंस इंफ्रा के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है और जांच एजेंसी अब इस मामले को आगे खंगाल रही है।
