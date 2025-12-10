अनिल अंबानी की रिलायंस पावर और इन्फ्रा के शेयरों में बड़ी गिरावट, बेटे के खिलाफ CBI के एक्शन से सहमे शेयर
बुधवार को अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 5% तक गिरे। रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रा के शेयरों में लगभग 5% की गिरावट आई। CBI ने दो बैंकों की शि ...और पढ़ें
नई दिल्ली। बुधवार, 10 दिसंबर को अनिल अंबानी (Anil Ambani) ग्रुप की कंपनियों (ADAG) के शेयर 5% तक गिरे। अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप की दो प्रमुख कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रा के शेयरों में लगभग 5-5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
दरअसल, ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दो पब्लिक सेक्टर बैंकों की शिकायतों के बाद चल रही जांच के तहत रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया। इसमें अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मंगलवार को हुए CBI के एक्शन का असर बुधवार को शेयर बाजार पर साफ दिखा।
बुधवार को अनिल अंबानी की Reliance Infrastructure Limited के शेयर NSE पर -4.50 % की गिरावट के साथ 133.38 रुपये के स्तर पर बंद हुए। वहीं, Reliance Power Limited के शेयर मंगलवार को -4.74 % गिरकर 33.93 रुपये के स्तर पर बंद हुए।
किस मामले में अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा?
CBI ने बताया कि इन मामलों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रिलायंस होम फाइनेंस द्वारा ₹228 करोड़ (लगभग $25.4 मिलियन) की कथित धोखाधड़ी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के खिलाफ ₹57.47 करोड़ का एक और मामला शामिल है।
इसी मामले में अनिल अंबानी के बेटे जय जय अनमोल अंबानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसका असर बुधवार को रिलायंस ग्रुप की दो कंपनियों पर साफ दिखा।
Reliance Home Finance और Reliance Commercial Finance फाइनेंशियल ईयर 2023 तक अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के मालिकाना हक में थीं और फिर एक डेट रिजॉल्यूशन प्रोसेस के जरिए ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन्हें खरीद लिया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों ने 2024 और 2025 में इन कंपनियों के लोन अकाउंट को फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई किया था, जिसके बाद उन्हें इन्वेस्टिगेटर्स के पास शिकायत दर्ज करानी पड़ी।
