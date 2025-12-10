Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनिल अंबानी की रिलायंस पावर और इन्फ्रा के शेयरों में बड़ी गिरावट, बेटे के खिलाफ CBI के एक्शन से सहमे शेयर

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    बुधवार को अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 5% तक गिरे। रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रा के शेयरों में लगभग 5% की गिरावट आई। CBI ने दो बैंकों की शि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अनिल अंबानी की रिलायंस पावर और इन्फ्रा के शेयरों में बड़ी गिरावट, बेटे के खिलाफ CBI के एक्शन से सहमे शेयर

    नई दिल्ली। बुधवार, 10 दिसंबर को अनिल अंबानी (Anil Ambani) ग्रुप की कंपनियों (ADAG) के शेयर 5% तक गिरे। अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप की दो प्रमुख कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रा के शेयरों में लगभग 5-5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दो पब्लिक सेक्टर बैंकों की शिकायतों के बाद चल रही जांच के तहत रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया। इसमें अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मंगलवार को हुए CBI के एक्शन का असर बुधवार को शेयर बाजार पर साफ दिखा।

    बुधवार को अनिल अंबानी की Reliance Infrastructure Limited के शेयर NSE पर -4.50 % की गिरावट के साथ 133.38 रुपये के स्तर पर बंद हुए। वहीं, Reliance Power Limited के शेयर मंगलवार को -4.74 % गिरकर 33.93 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

    किस मामले में अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा?

    CBI ने बताया कि इन मामलों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रिलायंस होम फाइनेंस द्वारा ₹228 करोड़ (लगभग $25.4 मिलियन) की कथित धोखाधड़ी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के खिलाफ ₹57.47 करोड़ का एक और मामला शामिल है।

    इसी मामले में अनिल अंबानी के बेटे जय जय अनमोल अंबानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसका असर बुधवार को रिलायंस ग्रुप की दो कंपनियों पर साफ दिखा।

    Reliance Home Finance  और Reliance Commercial Finance फाइनेंशियल ईयर 2023 तक अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के मालिकाना हक में थीं और फिर एक डेट रिजॉल्यूशन प्रोसेस के जरिए ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन्हें खरीद लिया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों ने 2024 और 2025 में इन कंपनियों के लोन अकाउंट को फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई किया था, जिसके बाद उन्हें इन्वेस्टिगेटर्स के पास शिकायत दर्ज करानी पड़ी।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर को लेकर दी गई जानकारी निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US