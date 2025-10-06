Language
    डॉ. विकास दिव्यकीर्ति या खान सर, किसका कोचिंग कारोबार ज्यादा बड़ा, कितनी है कमाई और नेटवर्थ

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    डॉ. विकास दिव्यकीर्ति और खान सर दोनों ही देश के जाने-माने शिक्षक हैं जो लाखों छात्रों को सिविल सर्विसेज की कोचिंग देते हैं। इन दोनों टीचर्स की आय का मुख्य जरिया कोचिंग कारोबार और यूट्यूब चैनल से होने वाली कमाई है। दिलचस्प बात है कि डॉ.विकास दिव्यकीर्ति स्वयं एक IAS अधिकारी रह चुके हैं जबकि खान सर सेना ज्वाइन करना चाहते थे।

    डॉ विकास दिव्यकीर्ति और खान सर, सिविल सर्विसेज कोचिंग कारोबार से जुड़े हैं।

    नई दिल्ली। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के बीच डॉ. विकास दिव्यकीर्ति (Dr Vikas Divyakirti और पटना वाले खान सर (Khan Sir) काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए पिछले कुछ सालों में इन दोनों शिक्षकों की लोकप्रियता का ग्राफ और कोचिंग कारोबार तेजी से बढ़ा है। खास बात है कि डॉ विकास दिव्यकीर्ति और खान सर, दोनों की आमदनी का मुख्य जरिया कोचिंग व यूट्यूब से होने वाली कमाई है। लेकिन, क्या आप जानते हैं एजुकेशन से जुड़े इस प्रोफेशन में कौन आगे है, किसका कोचिंग कारोबार कितना बड़ा है?

    इन दोनों शिक्षकों के कोचिंग कारोबार और कमाई की बात इसलिए हो रही है, क्योंकि विकास दिव्यकीर्ति के मशहूर कोचिंग संस्थान Drishti IAS पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने संस्थान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजों को लेकर संस्थान ने भ्रामक विज्ञापन जारी किया था।

    डॉ. विकास दिव्यकीर्ति की कमाई और नेटवर्थ

    डॉ. विकास दिव्यकीर्ति, स्वयं सिविल सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 1996 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और कुछ वर्ष नौकरी की। लेकिन 1999 में उन्होंने IAS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली में दृष्टि नामक कोचिंग संस्थान की शुरुआत की। नौकरी छोड़, कोचिंग कारोबार का यह फैसला डॉ विकास दिव्यकीर्ति के लिए बहुत लकी साबित हुआ, क्योंकि कोचिंग से उन्हें अपार लोकप्रियता मिली।

    कोचिंग संस्थान के अलावा, डॉ. विकास दिव्यकीर्ति का YouTube चैनल भी बेहद सफल है और इसके लाखों फ़ॉलोअर्स हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कोचिंग कारोबार और YouTube से होने वाली कमाई से आता है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉ. विकास दिव्यकीर्ति की कुल संपत्ति 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और वह सालाना 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाते हैं।

    खान सर की इनकम और नेटवर्थ

    कोरोना काल में पटना वाले खान सर काफी फेमस हुए, अपने पढ़ाने के अंदाज से उन्होंने छोटे-छोटे शहरों के छात्रों का दिल जीत लिया। हैरानी की बात है कि काफी सालों तक बच्चे उनका मूल नाम तक नहीं जानते थे लेकिन उनकी आवाज सुनते ही उन्हें खान सर के तौर पर पहचान लेते थे।

    फैसल खान उर्फ खान सर, पटना में जीएस रिसर्च सेंटर कोचिंग इंस्‍टीट्यूट चलाते हैं. इस कोचिंग संस्थान की शुरुआत उन्होंने साल 2019 में यूट्यूब चैनल के जरिए शुरू की थी। कहा जाता है कि खान सर की कोचिंग क्लासेज की फीस बहुत कम है, इसलिए हजारों छात्र यहां पढ़ने आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोचिंग से होने वाली खान सर की मासिक आय करीब 10-12 लाख रुपये है, और उनकी कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ रुपये है।

    हालांकि, डॉ. विकास दिव्यकीर्ति और पटना वाले खान सर की कमाई व नेटवर्थ को लेकर अभी तक कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, यहा दिया गया डाटा सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है।