Dollar vs Rupee: हफ्ते के पहले दिन डॉलर के मुकाबले रुपये में दिखी तेजी, 15 पैसे की बढ़त के साथ हुआ बंद

Indian Rupee vs Dollar आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन रुपये में बढ़त देखने को मिली है। आज सुबह रुपया सपाट के साथ खुला था। बाजार बंद होते समय रुपये में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की बढ़त के साथ बंद हुआ है। आज बाजार के दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए हैं। (जागरण फाइल फोटो)

Dollar vs Rupee: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन डॉलर के मुकाबले रुपये में दिखी तेजी