DA Hike: जनवरी 2026 में बढ़कर 60% हो जाएगा डीए? 7 सालों में महंगाई भत्ते में सबसे कम बढ़ोतरी की संभावना
DA Hike: जनवरी 2026 में डीए बढ़कर 60% होने की संभावना है। पिछले 7 सालों में महंगाई भत्ते में यह सबसे कम बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ...और पढ़ें
नई दिल्ली। DA Hike: दिसंबर 2025 में 7वां वेतन आयोग खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों का डीए और डीआर बढ़ाया जा सकता है। सरकार साल में बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। इस समय डीए बेसिक पे का 58 फीसदी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार डीए में अधिक बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल में अपनी सैलरी में मामूली बढ़ोतरी से ही संतोष करना पड़ सकता है। सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी, 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में रिवीजन सिर्फ 2 प्रतिशत पॉइंट होने की संभावना है, जिससे DA 58% से बढ़कर लगभग 60% हो जाएगा।
DA Hike: 7 साल में होगी सबसे कम बढ़ोतरी?
अगर केंद्र की मोदी सरकार डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो यह 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, तो यह सात साल से ज्यादा समय में DA में सबसे कम बढ़ोतरी होगी। यह जनवरी 2025 में देखी गई 2% की बढ़ोतरी जैसा ही होगा।
यह जनवरी 2026 का DA रिवीजन सिर्फ़ एक रूटीन बढ़ोतरी नहीं है। यह 7वें वेतन आयोग साइकिल के बाहर होगा। सातवें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है। जनवरी 2026 से मिलने वाला DA, कमीशन का कार्यकाल खत्म होने के बाद पहला रिवीजन होगा। 8वां वेतन आयोग बन गया है, लेकिन इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में कोई साफ लागू होने की तारीख नहीं बताई गई है। कमीशन के पास अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने हैं। इसके बाद, नए वेतनमानों का अध्ययन करने, मंजूरी देने और लागू करने में आमतौर पर लगभग 2 साल और लगते हैं।
जब 8वां वेतन आयोग आखिरकार लागू होगा, तो उस समय का DA आमतौर पर बेसिक पे में मिला दिया जाता है, और DA फिर से जीरो से शुरू होता है। इसका मतलब है कि अगले चार DA हाइक (जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027, जुलाई 2027) यह तय करेंगे कि नए पे मैट्रिक्स में आपकी रिवाइज्ड बेसिक पे कितनी ज्यादा होगी।
जब 8वां वेतन आयोग आखिरकार लागू होगा, तो उस समय का DA आमतौर पर बेसिक पे में मिला दिया जाता है, और DA फिर से जीरो से शुरू होता है। इसका मतलब है कि अगले चार DA हाइक (जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027, जुलाई 2027) यह तय करेंगे कि नए पे मैट्रिक्स में आपकी रिवाइज्ड बेसिक पे कितनी ज्यादा होगी।
कैसे कैलकुलेट किया जाता है DA?
महंगाई भत्ता आपकी सैलरी को महंगाई से बचाने के लिए होता है। इसे ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, DA मोटे तौर पर इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाता है:
DA% = (औसत AICPI (12 महीने) – 261.42)/261.42 × 100
(261.42 7वें CPC का बेस इंडेक्स है जो AICPI से जुड़ा है, जिसमें 2001=100 है)
12 महीनों (जुलाई से जून या जनवरी से दिसंबर) के इंडेक्स नंबर जोड़े जाते हैं, उनका औसत निकाला जाता है, और फिर उन्हें फॉर्मूले में डाला जाता है।
