DA Hike: कंफर्म हो गई तारीख! इस दिन होगी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी, कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी?
सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी (DA Hike) का इंतजार कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को गिफ्ट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से महंगाई भत्ता में होने वाली बढ़ोतरी की डेट कंफर्म हो गई है। आइए जानते हैं कि महंगाई भत्ता में कब उछाल आएगा और कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
नई दिल्ली। महंगाई भत्ता में होने वाली बढ़ोतरी का सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो दिवाली से पहले महंगाई भत्ता में इजाफा होने वाला था। सूत्रों की हवाले से भी हमें यहीं पता चला है।
DA Hike: कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
सूत्रों की मानें तो अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर को महंगाई भत्ता में इजाफा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है। अभी महंगाई भत्ता 55 फीसदी है, ये बढ़कर 58 से 59 फीसदी हो जाएगा।
अब जानते हैं कि महंगाई भत्ता में 3 से फीसदी इजाफा होने से कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
यह भी पढ़ें- Gold Price Today: जमीन से आसमान पर पहुंचा सोने का भाव, चांदी की भी रफ्तार तेज, कितना हुआ दाम?
कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी?
बेसिक सैलरी यानी 18 हजार रुपये में 540 रुपये की बढ़ोतरी और बेसिक पेंशन यानी 9000 रुपये में 270 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इसे लेकर अंतिम फैसला कैबिनेट द्वारा सितंबर से अक्टूबर के बीच लिया जाएगा।
कैसे होता है महंगाई भत्ता निर्धारित?
महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए CPI- IW से जुड़ा एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। अगर AICPI- IW में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब है कि महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। वहीं अगर इसमें गिरावट दर्ज की जाती है, तो महंगाई भत्ता में कमी आएगी।
कितना बढ़ रहा है AICPI- IW?
Labour bureau की वेबसाइट से मिले आंकड़ों की मानें तो मार्च से ही इसमें वृद्धि देखी जा रही है।
मार्च 2025 में CPI- IW, 143 दर्ज किया गया, फिर अप्रैल 2025 में ये 143.5 दर्ज किया गया। इसके बाद मई 2025 में ये 0.5 बढ़कर 144 हो गया ।
क्या होता है महंगाई भत्ता?
बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए हर कर्मचारी को बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता दिया जाता है। ये हर साल दो बार रिवाइज किया जाता है। इसमें कितनी बढ़ोतरी या गिरावट करनी है, वे मौजूदा समय में चल रही महंगाई के आधार पर तय होता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए CPI-IW का आंकड़ा लिया जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।