DA Hike: कंफर्म हो गई तारीख! इस दिन होगी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी, कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी?

सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी (DA Hike) का इंतजार कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को गिफ्ट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से महंगाई भत्ता में होने वाली बढ़ोतरी की डेट कंफर्म हो गई है। आइए जानते हैं कि महंगाई भत्ता में कब उछाल आएगा और कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?

नई दिल्ली। महंगाई भत्ता में होने वाली बढ़ोतरी का सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो दिवाली से पहले महंगाई भत्ता में इजाफा होने वाला था।

DA Hike: कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता? सूत्रों की मानें तो अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर को महंगाई भत्ता में इजाफा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है। अभी महंगाई भत्ता 55 फीसदी है, ये बढ़कर 58 से 59 फीसदी हो जाएगा।

कैसे होता है महंगाई भत्ता निर्धारित? महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए CPI- IW से जुड़ा एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। अगर AICPI- IW में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब है कि महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। वहीं अगर इसमें गिरावट दर्ज की जाती है, तो महंगाई भत्ता में कमी आएगी।