Crypto Market Crash से लगातार लग रहा लोगों को झटका, Bitcoin 1.08 लाख डॉलर के नीचे; किस बात का डर?
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में निवेशकों को लगातार नुकसान (crypto market crash) हो रहा है। बिटकॉइन की कीमत 1.08 लाख डॉलर से नीचे गिरने से बाजार में डर का माहौल है। निवेशक अपनी पूंजी (bitcoin price drop) को लेकर चिंतित हैं और बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट ने वीकेंड पर एक और झटका झेला है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे कीमती क्रिप्टो, बिटकॉइन (Bitcoin), 1.08 लाख डॉलर के स्तर से नीचे फिसल गई। इसके साथ ही, इथेरियम (ETH), सलोना (SOL), रिपल (XRP) और लाइटकॉइन (LTC) जैसी दूसरी बड़ी करेंसीज में भी हल्की गिरावट देखने को मिली।
मार्केट का फीयर एंड ग्रीड (Fear & Greed Index) इस वक्त 36/100 पर है, यानी निवेशक फिलहाल डर के मूड में हैं। कुल मिलाकर, वैश्विक क्रिप्टो मार्केट का मार्केट कैप $3.59 ट्रिलियन पर आ गया है, जो पिछले 24 घंटों में करीब 3.64% नीचे है।
बिटकॉइन (BTC) की कीमत
बिटकॉइन की मौजूदा कीमत $107,337.90 है, यानी पिछले 24 घंटों में करीब 2.84% की गिरावट देखने को मिली है। भारतीय एक्सचेंजों पर यह ₹1.01 करोड़ के आस-पास ट्रेड कर रहा है। एथेरियम की कीमत $3,708.68 है, जो पिछले 24 घंटों में 4.76% गिरी है। भारत में इसकी कीमत लगभग ₹3.71 लाख है।
डॉजकॉइन (Dogecoin - DOGE)
Elon Musk का पसंदीदा कॉइन Dogecoin भी नीचे आया है। DOGE की कीमत $0.1731 है, यानी 7.81% की गिरावट देखने को मिली है। भारतीय मार्केट में यह ₹18.25 पर ट्रेड हो रहा है।
लाइटकॉइन (Litecoin - LTC)
लाइटकॉइन में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 6.81% की गिरावट के बाद यह $93.18 पर है। भारत में इसकी कीमत ₹8,844.67 है।
रिपल (Ripple - XRP)
रिपल की कीमत फिलहाल $2.40 है, जो 4.57% नीचे गई है। भारतीय बाजार में यह ₹232.74 पर ट्रेड हो रही है।
सोलाना (Solana - SOL)
सोलाना भी लाल निशान में दिखा। SOL की कीमत $175.78 है, जो पिछले 24 घंटों में 5.98% गिरी है। भारत में यह ₹17,927.38 के आसपास है।
आज के टॉप गेनर्स (3 नवंबर)
1. Aster (ASTER) – $1.06 (9.89%)
2. Dash (DASH) – $87.27 (7.92%)
3. Internet Computer (ICP) – $3.74 (6.84%)
4. OFFICIAL TRUMP (TRUMP) – $7.85 (2.96%)
5. PAX Gold (PAXG) – $4,012.43 (0.37%)
आज के टॉप लूजर्स (3 नवंबर)
1. SPX6900 (SPX) – $0.7554 (16.73%)
2. DoubleZero (2Z) – $0.156 (14.19%)
3. Artificial Superintelligence Alliance (FET) – $0.2282 (13.99%)
4. Virtuals Protocol (VIRTUAL) – $1.52 (12.81%)
5. Pump.fun (PUMP) – $0.00407 (12.71%)
"क्रिप्टो से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां क्रिप्टो को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
