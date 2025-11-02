PM Kisan Yojana: आ ही गई खुशखबरी, किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2-2 हजार रुपए? 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट

नई दिल्ली| PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में ही किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर सकती है। यानी 5 नवंबर तक किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, इस बार भी वही किसान किस्त के हकदार होंगे जिनकी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हैं। खास तौर पर E-KYC कराना जरूरी है। अगर आपकी ई-केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। इसलिए समय रहते इसे पूरा करा लें।

बताया जा रहा है कि सरकार उन किसानों की लिस्ट तैयार कर रही है जिनके दस्तावेज सही हैं और बैंक अकाउंट आधार से लिंक है। जिनकी जानकारी अधूरी या गलत है, उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। बता दें कि पीएम किसान योजना की पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में जारी की गई थी। उस समय 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अब 21वीं किस्त का इंतजार तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अपनी ई-केवाईसी और बैंक डिटेल्स एक बार जरूर चेक कर लें, ताकि पैसा आने में कोई दिक्कत न हो।