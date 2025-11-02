PM Kisan Yojana: आ ही गई खुशखबरी, किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2-2 हजार रुपए? 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) का इंतजार जल्द खत्म होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर सकती है। ई-केवाईसी अपडेट होना जरूरी है, अन्यथा भुगतान रोका जा सकता है। लाभार्थी pmkisan.gov.in पर स्टेटस चेक कर सकते हैं और नए किसान रजिस्ट्रेशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
नई दिल्ली| PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में ही किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर सकती है। यानी 5 नवंबर तक किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, इस बार भी वही किसान किस्त के हकदार होंगे जिनकी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हैं। खास तौर पर E-KYC कराना जरूरी है। अगर आपकी ई-केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। इसलिए समय रहते इसे पूरा करा लें।
बताया जा रहा है कि सरकार उन किसानों की लिस्ट तैयार कर रही है जिनके दस्तावेज सही हैं और बैंक अकाउंट आधार से लिंक है। जिनकी जानकारी अधूरी या गलत है, उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। बता दें कि पीएम किसान योजना की पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में जारी की गई थी। उस समय 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अब 21वीं किस्त का इंतजार तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अपनी ई-केवाईसी और बैंक डिटेल्स एक बार जरूर चेक कर लें, ताकि पैसा आने में कोई दिक्कत न हो।
किसे नहीं मिलेगी 21वीं किस्त?
अगर आप पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ लेना चाहते हैं तो ये काम बहुत जरूरी हैः
- E-KYC पूरी होनी चाहिए, वरना पैसा नहीं आएगा।
- आधार, बैंक अकाउंट और जमीन का रिकॉर्ड मैच होना चाहिए।
- गलत जानकारी या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन वालों की किस्त रोकी जा सकती है।
पैसा आया या नहीं, ऐसे चेक करें स्टेटस
1. पीएम किसान योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in विजिट करें।
2. Beneficiary Status पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें।
4. कैप्चा भरकर सबमिट करें।
5. यहां स्क्रीन पर दिख जाएगा कि पैसा आया या नहीं।
पीएम किसान योजना से कैसे जुड़ें?
- स्टेप 1- सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करें।
- स्टेप 2- 'Farmers Corner' में जाएं और New Farmer Registration पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- अपना आधार नंबर फिल करें और वेरीफाई करें।
- स्टेप 4- व्यक्तिगत जानकारी, जमीन की डिटेल, बैंक अकाउंट और मोबाइल फिल करें।
- स्टेप 5- सबमिट करें, इसके बाद आपका आवेदन राज्य प्रशासन द्वारा वेरिफाई होगा।
इसके अलावा सीएससी (CSC) सेंटर या पीएम किसान मोबाइल ऐप (PM Kisan Mobile App) से भी रजिस्ट्रेशन और e-KYC पूरी की जा सकती है।
