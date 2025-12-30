ट्रंप के एक्शन का असर, दिसंबर में क्रूड आयात घटकर 12 लाख बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान

नई दिल्ली। दिसंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल (Crude Oil) का आयात तेजी से घट सकता है, लेकिन यह गिरावट आपूर्ति स्त्रोतों में किसी संरचनात्मक बदलाव के बजाय अल्पकालिक बाधाओं को दर्शाती है।

ताजा आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनी केप्लर के अनुसार दिसंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात घटकर लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) रहने का अनुमान है, जो नवंबर में 18.4 लाख बीपीडी था।

दिसंबर 2022 के बाद सबसे क्रूड आयात का सबसे निचला स्तर

यह स्तर दिसंबर 2022 के बाद सबसे निचला होगा। भारतीय रिफाइनरी गैर-प्रतिबंधित इकाइयों से रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं। विश्लेषकों ने अक्टूबर में ही इस गिरावट की ओर इशारा किया था। ऐसा रूस के शीर्ष निर्यातकों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी कार्रवाई तथा रूस से जुड़े उत्पाद प्रवाह पर यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों के चलते हुआ।