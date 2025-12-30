Gold Silver Price Hike: सोना-चांदी में जोरदार वापसी, एक ही दिन में ₹17000 तक उछाल; सिल्वर फिर ₹2.42 लाख के पार

Gold Silver Price Hike Today: सोने-चांदी की कीमतों में मंगलवार को जोरदार उछाल देखने को मिला और पहली ही ट्रेडिंग में निवेशकों को राहत मिली। सोमवार को आई तेज गिरावट के बाद आज दोनों कीमती धातुओं ने मजबूत वापसी की। 24 कैरेट सोने के दाम में जहां 1900 रुपए से ज्यादा की बढ़त (gold price hike) दर्ज की गई, वहीं चांदी एक ही दिन में 15,000 रुपए (silver price hike) से अधिक महंगी हो गई।

हालांकि, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के भाव देखें तो वहां तस्वीर थोड़ी अलग रही। IBJA पर सोने में 3500 रुपए से ज्यादा और चांदी में करीब 11,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। यानी अलग-अलग बाजारों में उतार-चढ़ाव साफ दिखा।

MCX पर आज क्या हैं सोने-चांदी के ताजा रेट? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला 24 कैरेट गोल्ड 1.42 फीसदी यानी 1913 रुपए चढ़कर 1,36,855 रुपए प्रति 10 ग्राम (gold price today) पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सोने ने 1,36,875 रुपए का हाई और 1,35,292 रुपए का लो स्तर देखा। इससे पहले यह 1,34,942 रुपए पर बंद हुआ था।

गौर करने वाली बात यह है कि सोमवार को ही चांदी ने 2.54 लाख रुपए प्रति किलो का ऐतिहासिक स्तर छुआ था, जिसके बाद इसमें करीब 32,000 रुपये तक की बड़ी गिरावट आई थी। ऐसे में बाजार में फिलहाल तेज उतार-चढ़ाव बना हुआ है।