1 जनवरी 2026 को आम जनता को मिलेगा तोहफा, CNG-PNG इतनी हो जाएगी सस्ती; चेक करें नए रेट्स!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:21 PM (IST)

    CNG PNG New Rates: 1 जनवरी 2026 से आम जनता को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी का तोहफा मिलने की उम्मीद है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतें कम हो जाएंगी, ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। CNG PNG New Rates: अगले साल के पहले ही दिन से आम लोगों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी की कीमतों में कमी आएगी।

    पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) की ओर से घोषित टैरिफ समायोजन एक जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। इससे वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों में प्रयोग होने वाली पीएनजी की कीमतों में कमी आएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतनी सस्ती हो जाएगी CNG-PNG

    PNGRB के सदस्य एके तिवारी ने एक साक्षात्कार में बताया कि नया एकीकृत टैरिफ ढांचा उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 2-3 रुपये की बचत करेगा, जो राज्य और लागू करों के आधार पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि टैरिफ ढांचे को सरल बनाते हुए क्षेत्रों की संख्या को तीन से घटाकर दो कर दिया गया है।

    पहले, 2023 में घोषित प्रणाली के तहत टैरिफ को दूरी आधारित तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इसमें 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 42 रुपये, 300-1,200 किलोमीटर के लिए 80 रुपये और 1,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 107 रुपये निर्धारित किए गए थे। अब केवल दो क्षेत्र होंगे।

    पूरे देश में होगा लागू

    पहला क्षेत्र सीएनजी और घरेलू पीएनजी ग्राहकों के लिए पूरे देश में लागू होगा। पहले क्षेत्र के लिए एकीकृत दर अब 54 रुपये तय की गई है, जो पहले के 80 रुपये और 107 रुपये के मुकाबले कम है। यह नया टैरिफ ढांचा देश में कार्यरत 40 सिटी गैस वितरण कंपनियों द्वारा कवर किए गए 312 भौगोलिक क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा।

    PNGRB ने यह सुनिश्चित किया है कि इस समायोजित टैरिफ का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए और नियामक इसकी सक्रिय रूप से निगरानी करेगा। तिवारी ने कहा कि हमारा कार्य उपभोक्ताओं और इस व्यवसाय में आपरेटरों के हितों का संतुलन बनाना है।

