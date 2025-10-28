'जंगल राज कानून नहीं चलेगा', अमेरिका के 100% टैरिफ पर चीन का पलटवार; दी ट्रंप को सीधी चेतावनी

नई दिल्ली| US-China trade war: अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के बीच चीन ने सख्त लहजा अपनाया है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग (Li Qiang) ने सोमवार को अमेरिका की टैरिफ नीति पर सीधा हमला करते हुए कहा कि दुनिया को 'जंगल के कानून' यानी लॉ ऑफ द जंगल (Law of the Jungle) की ओर वापस नहीं जाना चाहिए, जहां ताकतवर देश कमजोरों को दबाते हैं।

ली कियांग ने ये बयान मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में चल रहे आसियान (ASEAN) सम्मेलन में दिया। उन्होंने अमेरिका की एकतरफा (Unilateral) नीतियों को लेकर कहा, "आर्थिक वैश्वीकरण और बहुध्रुवीयता अब अटल है। दुनिया को ऐसे वक्त में मिलकर 'मुक्त व्यापार प्रणाली' को मजबूत करना चाहिए।"