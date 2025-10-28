'जंगल राज कानून नहीं चलेगा', अमेरिका के 100% टैरिफ पर चीन का पलटवार; दी ट्रंप को सीधी चेतावनी

Language
    US China tariff showdown: अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव जारी है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने अमेरिका की टैरिफ नीति की आलोचना करते हुए कहा कि दुनिया को 'जंगल के कानून' की ओर नहीं लौटना चाहिए। ट्रंप ने चीन के आयात पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच समझौते की उम्मीद है। ट्रंप और शी चिनफिंग की आगामी मुलाकात से व्यापारिक समझौते पर मुहर लगने की संभावना है।

    नई दिल्ली| US-China trade war: अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के बीच चीन ने सख्त लहजा अपनाया है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग (Li Qiang) ने सोमवार को अमेरिका की टैरिफ नीति पर सीधा हमला करते हुए कहा कि दुनिया को 'जंगल के कानून' यानी लॉ ऑफ द जंगल (Law of the Jungle) की ओर वापस नहीं जाना चाहिए, जहां ताकतवर देश कमजोरों को दबाते हैं।

    ली कियांग ने ये बयान मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में चल रहे आसियान (ASEAN) सम्मेलन में दिया। उन्होंने अमेरिका की एकतरफा (Unilateral) नीतियों को लेकर कहा, "आर्थिक वैश्वीकरण और बहुध्रुवीयता अब अटल है। दुनिया को ऐसे वक्त में मिलकर 'मुक्त व्यापार प्रणाली' को मजबूत करना चाहिए।"

    ट्रंप ने चेतावनी देते हुए क्या कहा था?

    उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर 1 नवंबर तक कोई समझौता नहीं हुआ, तो वह चीन के आयात पर 100% टैरिफ लगाने (US 100 percent tariffs) की नीति पर आगे बढ़ेंगे। हालांकि, दोनों देशों के बीच हाल में सकारात्मक संकेत मिले हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच एक 'बेसिक कंसेंसस' (मूल सहमति) बन गई है और 100% टैरिफ की संभावना अब 'लगभग खत्म' हो चुकी है। उन्होंने कहा, "हमारे पास अब नेताओं के बीच होने वाली चर्चा के लिए एक सफल ढांचा तैयार है।'

    साउथ कोरिया में मिलेंगे ट्रंप-चिनफिंग

    ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस हफ्ते साउथ कोरिया में मुलाकात करने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में व्यापारिक समझौते पर मुहर लग सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे टकराव में नरमी आ सकेगी। ट्रंप ने रवाना होने से पहले कहा, "हम साउथ कोरिया में राष्ट्रपति शी से मिलने जा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि इस बार चीन के साथ अच्छा समझौता होगा।"

    विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह बैठक सफल रही तो यह वैश्विक बाजारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।

