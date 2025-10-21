चीन ने रोकी भारत आ रही खाद की खेप; कितना महंगा हो जाएगा DAP, TMAP और यूरिया खरीदना

नई दिल्ली। खेती के लिए जरूरी खादों की कीमतों पर जल्द ही असर दिख सकता है! चीन ने 15 अक्टूबर से कुछ अहम उर्वरकों के निर्यात को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इनमें स्पेशलिटी फर्टिलाइजर जैसे TMAP (टेक्निकल मोनोअमोनियम फॉस्फेट) और यूरिया सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स जैसे AdBlue, साथ ही DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) और साधारण यूरिया जैसे पारंपरिक उर्वरक शामिल हैं।

कितने समय तक रहेगा असर? सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एसोसिएशन (SFIA) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीब चक्रवर्ती के मुताबिक, ''यह निर्यात प्रतिबंध करीब 5 से 6 महीने तक जारी रह सकता है और इससे वैश्विक स्तर पर उर्वरक दामों में लगभग 10–15% तक बढ़ोतरी संभव है।''