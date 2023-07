क्या आप घर खरीदने का सपना करना चाहते हैं साकार, इन बैंकों में सबसे कम ब्याज दरों पर मिल रहा है Home Loan

Cheapest Home Loan अगर आप भी खुद का घर बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप होम लोन भी ले सकते हैं। आप बैंक और वित्तीय संस्थाओं से भी होम लोन ले सकते हैं। देश में कई बैंक आप को सस्ते ब्याज दरों पर होम लोन उपलब्ध करवाते हैं। आइए जानते हैं कि कौन-से बैंक में आपको सस्ता होम लोन मिल सकता है?

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Home Loan Interest Rates: अगर आप भी अपना घर बनाने या फिर घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अब आप इस सपने के आसानी से साकार कर सकते हैं। देश में कई बैंक काफी कम ब्याज दरों में ग्राहक को होम लोन उपलब्ध करवाते हैं। आपको बता दें कि होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। रेपो रेट के बढ़ जाने के बाद से बैंकों ने भी होम लोन की ब्याज दरों में इजाफा किया है। आपको कोई भी लोन लेने से पहले बैंकों के ब्याज दरों की जानकारी जरूर जान लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कि देश में कौन-सा बैंक आपको कम ब्याज दरों में होम लोन दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इस बैंक में होम लोन के काफी अच्छे ऑप्शन मौजूद है। इस बैंक में होम लोन की ब्याज दरें 8.45 फीसदी से शुरू होती है। वहीं सबसे अधिकतम ब्याज दरें 9.45 फीसदी है। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद ये बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक बना है, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक था। ये बैंक ग्राहक को होम लोन पर 8.45 फीसदी से 9.85 फीसदी तक का ब्याज दर ऑफर करता है। इंडसइंड बैंक होम लोन लेने के लिए ग्राहकों के पास इंडसइंड बैंक (Induslnd Bank) भी काफी अच्छा ऑप्शन है। ये बैंक ग्राहक को 8.5 फीसदी से 9.75 फीसदी तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। इंडियन बैंक देश के इंडियन बैंक (Indian Bank) भी ग्राहक को काफी कम ब्याज दर में होम लोन को उपलब्ध कराता है। इस बैंक में होम लोन पर ग्राहक को 8.5 फीसदी से 9.9 फीसदी तक का ब्याज ऑफर करता है। ये ब्याज दरें सबसे सस्ती दरें हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra) अपने ग्राहक को 8.6 फीसदी का ब्याज दर उपलब्ध कराता है। इस बैंक में सबसे ज्यादा ब्याज दर 10.3 फीसदी है।

