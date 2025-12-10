चीनी कंपनी DeepSeek ने अपने को देश दिया धोखा? AI मॉडल के लिए बैन किए गए Nvidia चिप्स का कर रही इस्तेमाल

नई दिल्ली। चीनी कंपनी डीपसीक एआई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, चीन में AI मॉडल के लिए Nvidia चिप्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी है। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीपसीक AI मॉडल के लिए बैन किए गए Nvidia चिप्स का इस्तेमाल करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिका ने भी Nvidia के चीनी निर्यात पर बैन लगा रखा था। लेकिन सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका Nvidia को अपने आर्टिफिशियल-इंटेलिजेंस (AI) चिप्स चीन और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की इजाजत देगा। इस खबर के आने के बाद अब यह खबर सामने आई है कि डीपसीक एआई ने Nvidia के ब्लैकवेल चिप्स को उन देशों के जरिए चीन में स्मगल किया गया, जिन्होंने उनकी बिक्री की इजाजत दी थी।

इस तरह से चीन में स्मगल हुए Nvidia के चिप्स ब्लूमबर्ग ने द इन्फॉर्मेशन का हवाला देते हुए लिखा कि Nvidia के ब्लैकवेल चिप्स को उन देशों के जरिए चीन में स्मगल किया गया, जिन्होंने उनकी बिक्री की इजाजत दी थी। ज्यादा साफ तौर पर, DeepSeek AI ने उन चिप्स का इस्तेमाल किया जो कुछ अनजान देशों में डेटा सेंटर में लगाए गए थे, फिर उन्हें अलग करके सर्वर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के इंस्पेक्शन के बाद चीन भेज दिया गया।

चीन ने टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की अपनी कोशिश के तहत, सभी सरकारी डेटा सेंटर्स में Nvidia समेत विदेशी AI चिप्स के इस्तेमाल पर बैन लगाया है। इसके बावजूद डीपसकी एआई ने एनवीडिया की चिप्स का इस्तेमाल किया। जनवरी में चर्चे में आई थी DeepSeek AI जनवरी में DeepSeek ने दुनिया का ध्यान तब खींचा जब उसने एक ऐसा AI मॉडल पेश किया जो सिलिकॉन वैली के सबसे अच्छे मॉडल्स को टक्कर दे रहा था और कहा कि उसने इसे बहुत कम लागत में बनाया है। इस स्टार्टअप को चीनी हेज फंड हाई-फ्लायर ने फंड किया था, जिसने 2021 में 10,000 Nvidia GPUs जमा किए थे, जो कि एडवांस्ड Nvidia चिप्स और अन्य ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के एक्सपोर्ट पर अमेरिकी बैन से पहले की बात है।