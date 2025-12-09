बड़ी खबर: अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस, ₹228 करोड़ के फ्रॉड से जुड़ा है मामला

Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:18 PM (IST)

    सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कथित धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है,

    नई दिल्ली। अनिल अंबानी को एक बड़ा झटका लगा है। CBI ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से जुड़े एक बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में उनके बेटे जय अनमोल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि CBI ने इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कथित धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है, जिससे सरकारी बैंक को 228 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

    अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में RHFL, उसके पूर्व CEO और पूर्णकालिक निदेशक रविंद्र सुधाकर और अज्ञात अन्य लोगों, जिसमें अज्ञात सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, का नाम भी है। शिकायत में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक कदाचार का आरोप है, जिससे संबंधित बैंक को 228.06 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

    किसने की अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ शिकायत?

    CBI को भेजी गई लिखित शिकायत में कहा गया है कि जय अनमोल अनिल अंबानी, रविंद्र सुधाकर और अन्य लोग ऐसे कामों में शामिल थे, जिनसे लोन देने और चुकाने में गड़बड़ियों के कारण फाइनेंशियल नुकसान हुआ। एजेंसी ने धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग से जुड़े आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।

    यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर अनूप विनायक तराले की शिकायत के अनुसार, RHFL ने फाइनेंशियल मदद के लिए मुंबई में बैंक की SCF ब्रांच से संपर्क किया था और मज़बूत फाइनेंशियल स्थिति दिखाई थी।

    इन रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, बैंक ने 2015 और 2019 के बीच 450 करोड़ रुपये के टर्म लोन मंजूर किए, साथ ही कंपनी द्वारा जारी किए गए 100 करोड़ रुपये के प्राइवेट नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर भी खरीदे। लोन ऐसी शर्तों पर मंज़ूर किए गए थे जिनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन, समय पर रीपेमेंट और सिक्योरिटीज़ और फाइनेंशियल जानकारी का सही खुलासा करना जरूरी था।

    ED ने अटैच की थी संपत्ति

    कुछ दिन पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की 1,120 करोड़ रुपये की 18 से ज़्यादा प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट में शेयरहोल्डिंग को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL),रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL), यस बैंक धोखाधड़ी मामले में अटैच कर लिया।

    ED अधिकारियों के अनुसार, इस अटैचमेंट में 18 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सात प्रॉपर्टी शामिल हैं, जिसमें मुंबई के बैलार्ड एस्टेट में रिलायंस सेंटर भी शामिल है, जिसे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर लिस्ट किया गया है, हालांकि अब यह उसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर नहीं है, अंधेरी (पूर्व) के चकाला MIDC में एक कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग, सांताक्रूज़ में रिहायशी प्रॉपर्टी और उसी इलाके में एक गेस्ट हाउस भी शामिल है।

    रिलायंस पावर लिमिटेड की दो प्रॉपर्टी भी अटैच की गईं, साथ ही रिलायंस वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की नौ प्रॉपर्टी भी अटैच की गईं, जिनमें चेन्नई में 231 रिहायशी प्लॉट और पनवेल में सात रिहायशी फ्लैट शामिल हैं। अचल संपत्तियों के अलावा, ED ने पांच ग्रुप कंपनियों के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी अस्थायी रूप से अटैच किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की आम प्रक्रिया को दिखाता है, जिसमें फंड को अलग-अलग इन्वेस्टमेंट तरीकों से लेयर किया जाता है।

    फिक्स्ड डिपॉजिट रिलायंस वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और गेमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से अटैच किए गए। इस नए अटैचमेंट के साथ, जांच के दायरे में आए रिलायंस ग्रुप से जुड़ी संपत्तियों का कुल मूल्य अब 10,117 करोड़ रुपये हो गया है।

