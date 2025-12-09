EPF Interest: नौकरी छूट गई तो क्या PF के पैसों पर सरकार देगी ब्याज? जानिए क्या कहता है नियम

नई दिल्ली। EPF Interest: प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों का एक एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट होता है, जिसमें वे हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 12% जमा करते हैं। इसके अलावा, मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है (एक निश्चित सीमा तक) और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है (कुछ शर्तों के अधीन)।

आपके ईपीएफ अकाउंट में सरकार सालाना आधार पर ब्याज भी जमा करती है। लेकिन अगर आपकी नौकरी छूट गई और आपके EPF अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो क्या आपके पीएफ (EPF Interest) पर ब्याज मिलेगा या नहीं? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं।

नौकरी जाने के बाद PF पर ब्याज मिलता है या नहीं? जब आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं या आपकी नौकरी चली जाती है तो आपके PF अकाउंट पर कुछ समय तक इंटरेस्ट मिलता रहता है। उस तय समय के बाद, आपका अकाउंट "इनऑपरेटिव" हो जाता है। यानी आपको कुछ समय तक पीएफ के पैसों पर सरकार की ओर से ब्याज मिलता रहेगा।

नौकरी छूटने के बाद PF पर कब तक मिलता है ब्याज? EPFO नियमों के अनुसार नौकरी छोड़ने के बाद आपको 3 साल तक अपने EPF पर ब्याज मिलता है, जिसके बाद अकाउंट "इनऑपरेटिव" हो जाता है और ब्याज मिलना बंद हो जाता है। यानी अगर आपने नौकरी छोड़ दी है या नौकरी चली गई है और नौकरी नहीं लगी है तो आपके पीएफ खाते में पड़े पैसों पर 3 साल तक ब्याज मिलेगा। 3 साल बाद ब्याज नहीं मिलेगा।



इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में काम करना बंद कर देता है। उसने EPF अकाउंट में आखिरी बार जुलाई 2025 में योगदान दिया था। EPF अकाउंट जुलाई 2028 तक चालू रहेगा। 3 साल तक उस पर ब्याज मिलेगा। उसके बाद अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा।