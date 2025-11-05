कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की एक और कंपनी की याचिका खारिज, किराये और वसूली से जुड़ा है मामला, NCLT ने कहा...

नई दिल्ली। मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी के लिए एक और बुरी खबर आई है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) ने कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस की सहायक कंपनी रिलायंस रियल्टी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें इंडिपेंडेंट टीवी से किराये और संपत्ति की वसूली की मांग की गई थी।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी की मुंबई बेंच द्वारा पारित पूर्व आदेश को बरकरार रखा, जिसने रिलायंस रियल्टी की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि इंडिपेंडेंट टीवी (जिसे पहले रिलायंस बिग टीवी के नाम से जाना जाता था) का लिक्विडेशन प्रोसेस समयबद्ध तरीके से और कम समय में जारी रहना चाहिए।

NCLT ने और क्या कहा बेंच ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया को अपीलकर्ता (रिलायंस रियल्टी) द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए, जिसने बिना किसी ठोस कारण के पट्टे पर दिए गए परिसर में स्थित परिसंपत्तियों के स्वामित्व के मुद्दे को कभी नहीं उठाया।