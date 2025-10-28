सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, फर्टिलाइजर के लिए ₹37952 करोड़ की सब्सिडी को दी मंजूरी; सस्ती मिलेगी खाद

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर को फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट के एक प्रपोजल को मंजूरी दी। सरकार ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) फर्टिलाइजर के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) रेट तय किए गए हैं। इसमें बताया गया कि रबी सीजन के लिए अनुमानित बजट की जरूरत लगभग 37,952.29 करोड़ रुपये होगी। इससे किसानों को अब सस्ती कीमतों पर खाद मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मौजूदा रबी सीजन के लिए नाइट्रोजन (N) पर 43.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस (P) पर 47.96 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (K) पर 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (S) पर 2.87 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर को मंजूरी दी।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बताया, "2025 की रबी फसल के लिए मंजूर की गई सब्सिडी पिछले साल के मुकाबले करीब 14,000 करोड़ रुपये ज्यादा है।" उन्होंने कहा कि सब्सिडी की दर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) स्कीम के तहत इंपोर्ट कीमत और न्यूट्रिएंट की जरूरत, सब्सिडी का बोझ और MRP जैसे दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। 1 अक्टूबर से लागू होंगी दरें सब्सिडी की दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। देश के कई हिस्सों में रबी (सर्दियों) की बुवाई शुरू हो गई है। इस मौसम में गेहूं, सरसों और चना मुख्य फसलें हैं। एक प्रेस रिलीज में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि रबी सीजन के लिए बजट की जरूरत, जो इस साल 10 अक्टूबर को शुरू हुआ और अगले साल 31 मार्च को खत्म होगा, खरीफ सीजन 2025 के लिए बजट की जरूरत से लगभग 736 करोड़ रुपये अधिक है।

सस्ती कीमत पर किसानों को मिलेगी खाद देश के कई हिस्सों में रबी (सर्दियों) की बुवाई शुरू हो गई है। इस मौसम में गेहूं, सरसों और चना मुख्य फसलें हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की मंजूरी से किसानों को सब्सिडी वाली, सस्ती और सही कीमत पर खाद मिल पाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि खाद और इनपुट की इंटरनेशनल कीमतों में हाल के ट्रेंड्स को देखते हुए, P&K खाद पर सब्सिडी को भी ठीक किया जाएगा।