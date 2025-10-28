8th Pay Commission Salary Hike: 8वें वेतन आयोग से बढ़ी नई सैलरी Bank अकाउंट में कब आएगी? ये रहा जवाब

नई दिल्ली। 8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को हरी झंडी दे दी है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, फायदे और काम करने की स्थितियों की समीक्षा करेगा। यह आयोग एक शॉर्ट-टर्म ग्रुप होगा। इसमें एक चेयरपर्सन होगा। इस खबर के बाद कर्मचारियों के मन में सवाल यह है कि आठवे वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को तो सरकार ने मंजूरी दे दी है। लेकिन यह वेतन आयोग लागू कब से होगा और बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी। आइए सवाल-जवाब में आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं।

#Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission



The 8th Central Pay Commission will be a temporary body. The Commission will comprise of one Chairperson; One Member (Part Time) and one Member-Secretary. It will make its recommendations within 18 months of… — PIB India (@PIB_India) October 28, 2025 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी, और इतने कम समय में 8वां केंद्रीय वेतन आयोग भी बना दिया गया है।" 8th Pay Commission के तहत बढ़ी सैलरी कब से मिलेगी? सवाल- जवाब में पहला सवाल यह है कि आखिर 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी सैलरी कब से मिलेगी। यानी यह लागू चाहे जब हो लेकिन इसका जो पैसा होगा कब से मिलेगा। अगर आंकड़ों के अनुसार बात करें तो दिसंबर 2025 में 7वां वेतन आयोग समाप्त हो रहा है। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बनाया गया है। ऐसे में आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन बढ़ी हुई सैलरी का पैसा 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। यानी अगर आयोग 2027 में लागू होता है तो एक साल का एरियर मिलेगा और अगर 2028 में लागू होता है तो 2 साल का एरियर मिलेगा।

8th Pay Commission कब होगा लागू? सरकार ने आज आयोग का गठन कर दिया है। 8वां सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्पररी बॉडी होगी और यह बनने की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। यानी यह आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। रिपोर्ट के बाद केंद्रीय कैबिनेट इसे मंजूरी देगी और लागू करने की तारीख का ऐलान भी उसी समय होगा। रिपोर्ट्स की माने तो इसे पूरी तरह से लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है।



कमीशन 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा और अगर कुछ प्रपोजल पहले फाइनल हो जाते हैं तो वह बीच में भी रिपोर्ट दे सकता है। इसकी सिफारिशें लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जिसमें डिफेंस सर्विस के लोग भी शामिल हैं, और लगभग 69 लाख पेंशनर्स पर लागू होंगी।