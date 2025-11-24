कौन है दिल्ली का ये अंजान कारोबारी, जिसकी बेटी की शादी में जमकर थिरके सलमान-शाहरुख; अमेरिका-लंदन तक फैला बिजनेस
दिल्ली के एक कपड़ा व्यापारी अनिल कुमार बत्रा (Anil Kumar Batra) ने अपनी बेटी की शादी में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे फिल्मी सितारों को बुलाया। बत्रा परिवार फ्रंटियर रास का मालिक है, जो एक लग्जरी ट्रेडिशनल-वियर ब्रांड है। इस कंपनी की शुरुआत 1954 में बंसीलाल बत्रा ने की थी। आज इसके कस्टमर अमेरिका, यूके और कनाडा तक में मौजूद हैं।
नई दिल्ली। फिल्म स्टार आम लोगों की शादियों में आने पर करोड़ों रुपये का चार्ज लेते हैं। इन फिल्मी सितारों में सलमान खान (Salman Khan) और शाहरुख खान (Shahrukh Khan) शामिल हैं। इन दोनों खानों को हाल ही में दिल्ली के एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी पर बुलाया। यहां हम आपको इसी अमीर कारोबारी के बारे में बताएंगे।
सितारों का लगा मेला
कारोबारी अनिल कुमार बत्रा की बेटी, गुंजिका बत्रा की शादी में शाहरुख और सलमान के साथ-साथ जान्हवी कपूर, आदित्य रॉय कपूर, वरुण धवन, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, सोहेल खान और शिल्पा शेट्टी ने भी शिरकत की।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बत्रा परिवार फ्रंटियर रास (Frontier Raas) का मालिक है, जो एक लग्जरी ट्रेडिशनल-वियर ब्रांड है। इसका कारोबार भारत के अलावा कई देशों में फैला है।
71 साल पुराना है फ्रंटियर रास
फ्रंटियर रास 1954 में शुरू हुआ था। ये एक जाना-माना भारतीय कपड़ों का ब्रांड है जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एथनिक वियर में डील करता है। यह ब्रांड त्योहारों और शादी के कपड़ों की एक बड़ी रेंज बेचता है, जिनमें साड़ी, लहंगा, सूट और मेन्सवियर शामिल हैं।
इन सभी में ट्रेडिशनल इंडियन एम्ब्रॉयडरी होती है। फ्रंटियर रास के दिल्ली और चंडीगढ़ में स्टोर हैं। वहीं कंपनी दुबई और लंदन में रिटेल स्टोर के जरिए दुनिया भर के कस्टमर्स को सर्विस देती है।
किसने की थी शुरुआत
इस कंपनी की शुरुआत बंसीलाल बत्रा ने नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में की थी। फिर अनिल कुमार बत्रा के हाथ में कमान आने के बाद ये कंपनी इंटरनेशनल हो गयी। आज इसके कस्टमर अमेरिका, यूके और कनाडा तक में मौजूद हैं।
दिल्ली में कहां-कहां हैं स्टोर
फ्रंटियर रास की वेबसाइट के अनुसार इसने साल 2009 में साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली में अपना अनोखा रिटेल एक्सपीरियंस फ्लैगशिप स्टोर खोला। इसी आइडिया को फॉलो करते हुए फ्रंटियर रास ने करोल बाग और चंडीगढ़, पंजाब में अपने रिटेल स्टोर खोले।
इसने DLF साकेत और एंबियंस मॉल, वसंत कुंज में भी स्टोर खोले हैं, जो इसकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स की रेंज दिखाते हैं।
किसके पास है कमान
कंपनी की ओनरशिप बत्रा परिवार के पास हैं, जिनमें अनिल कुमार बत्रा, शिवानी बत्रा, सुनील कुमार बत्रा, तुषार बत्रा, गौरांग बत्रा और चारवी बत्रा शामिल हैं। परिवार के ये सदस्य कंपनी में डायरेक्टर और शेयरहोल्डर के तौर पर मौजूद हैं। कंपनी के पास लगभग 1,000 कर्मचारी हैं। वहीं इसने अपनी रेवेन्यू, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जैसी जानकारी को पब्लिक में उपलब्ध नहीं किया है।
