सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स ने शुरू किया 'द ब्लॉकचेन 100' अवॉर्ड, किन कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा?

नई दिल्ली| दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स ने 'द ब्लॉकचेन 100' अवॉर्ड की शुरुआत की। यह सालाना अवॉर्ड शो ब्लॉकचेन की दुनिया में शिक्षा, इनोवेशन और कम्युनिटी को बढ़ावा देने वाले प्रभावशाली क्रिएटर्स को सम्मानित करेगा। इस पहल का मकसद उन लोगों और टीमों को सामने लाना है, जिन्होंने ब्लॉकचेन इको-सिस्टम में शानदार योगदान दिया। बायनेन्स सात अलग-अलग कैटेगरी में 100 क्रिएटर्स को सम्मानित करेगा।

इन सात कैटेगरी में मिलेंगे अवॉर्ड इंडस्ट्री एडवोकेट- वेब3 को बढ़ावा देने वाले फाउंडर्स, उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर्स।

इंडिपेंडेंट रिसर्चर- ब्लॉकचेन पर गहरी रिसर्च करने वाले एनालिस्ट।

ट्रेडर- मार्केट एकसपर्ट, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और प्राइस एनालिसिस साझा करते हैं।

कम्युनिटी बिल्डर- क्रिप्टो कम्युनिटी और डीएओ को मजबूत करने वाले प्रभावशाली लोग।

वीडियो और लाइव क्रिएटर- आकर्षक वीडियो और लाइव कंटेंट बनाने वाले स्टोरीटेलर।

क्रिप्टो प्रेस- ब्लॉकचेन पर संतुलित और गंभीर खबरें शेयर करने वाले पत्रकार।

राइजिंग स्टार- क्रिप्टो में उभरते हुए टैलेंटेड क्रिएटर्स। नॉमिनेशन के लिए क्या है जरूरी? नॉमिनेशन के लिए क्रिएटर्स का क्रिप्टो से जुड़ा एजुकेशन और इंस्पायरेशनल कंटेंट बनाना जरूरी है। उनके पास एक्स (Twitter), यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, बायनेन्स, स्क्वायर या कॉइन मार्केट कैप जैसे किसी एक प्लेटफॉर्म पर कम से कम 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। साथ ही, उनकी छवि पर कोई बड़ा विवाद नहीं होना चाहिए।