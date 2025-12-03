Language
    Binance की मल्टी-सिटी ब्लॉकचेन यात्रा पहुंची बेंगलुरु, Web3 एजुकेशन टूर का पांचवां और सबसे अहम पड़ाव

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    बाइनेंस (Binance) का मल्टी-सिटी ब्लॉकचेन एजुकेशन टूर बेंगलुरु में पूरा हुआ, जो इंडिया ब्लॉकचेन वीक 2025 के साथ हुआ। भारत में 1,200 से अधिक Web3 स्टार् ...और पढ़ें

    बायनेंस की मल्टी-सिटी ब्लॉकचेन यात्रा बेंगलुरु पहुंची

    नई दिल्ली। बाइनेंस (Binance), जो ट्रेडिंग वॉल्यूम और यूजर्स के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल एसेट एक्सचेंज के पीछे ग्लोबल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, की मल्टी-सिटी ब्लॉकचेन यात्रा बेंगलुरु तक पहुंच गयी है, जो इसके देश भर में Web3 एजुकेशन टूर का पांचवां और सबसे अहम पड़ाव है।
    बेंगलुरु एडिशन, इंडिया ब्लॉकचेन वीक (IBW) 2025 में बाइनेंस की हेडलाइन प्रेजेंस के साथ हुआ, जिससे भारत की लीडिंग इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस और देश के सबसे एक्टिव ग्रासरूट ब्लॉकचेन एजुकेशन इनिशिएटिव्स में से एक का एक पावरफुल कन्वर्जेंस बना।

    भारत में 1,200 से ज्यादा Web3 स्टार्टअप

    भारत में 1,200 से ज्यादा Web3 स्टार्टअप हैं और ग्लोबल ब्लॉकचेन डेवलपर पूल का लगभग 12% हिस्सा भारत में ही है। कर्नाटक में देश के Web3 इकोसिस्टम का लगभग एक-तिहाई हिस्सा मौजूद है, जिसे 18,000 स्टार्टअप और इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टैलेंट का बड़ा ग्रुप सपोर्ट करता है।
    हाल ही में पास हुई कर्नाटक स्टार्टअप पॉलिसी 2025–2030, जिसके लिए 25,000 डीप-टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ₹518 करोड़ अलॉट किए गए हैं, से राज्य के इनोवेशन इकोसिस्टम को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

    हो रहे हैं सकारात्मक बदलाव

    भारत के web3 ट्रैजेक्टरी को बढ़ाते हुए, बाइनेंस ने कीनोट्स, पैनल्स, डेवलपर्स, फाउंडर्स और स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट्स के जरिए जिम्मेदार ब्लॉकचेन इनोवेशन के लिए अपना कमिटमेंट दिखाया।
    बाइनेंस के एशिया-पेसिफिक प्रमुख एसबी सेकर ने कहा कि "पूरे APAC में, हम अंदाजों से आगे बढ़कर असली, रेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारें गार्डरेल्स लागू कर रही हैं, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल असली दुनिया के एसेट्स को टोकनाइज कर रहा है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर स्टेबलकॉइन्स बनाए जा रहे हैं"।

    बाइनेंस के निवेश पर फोकस

    IBW पैनल “लोकल इनोवेशन को मजबूत बनाने में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की भूमिका” के दौरान, सेकर ने ग्लोबल बिल्डर मार्केट के तौर पर भारत के बढ़ते असर पर रोशनी डाली और डेवलपर के नेतृत्व वाले इनोवेशन, टोकनाइजेशन के मौकों और एशिया-पेसिफिक में रेगुलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित अपनाने की तरफ बदलाव पर चर्चा की।
    उन्होंने पूरे भारत में शिक्षा, टैलेंट को बढ़ावा देने और रियल-वर्ल्ड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन में बाइनेंस के निवेश पर भी जोर दिया।

